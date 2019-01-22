Ми зобов’язані довершити усе розпочате – Андрій Парубій на Форумі «Від Крут до Брюсселю. Ми йдемо своїм шляхом»

Голова Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що Україна має завершити розпочаті реформи та реалізувати європейські прагнення, ставши повноправним членам ЄС і НАТО.

У своєму виступі на форумі «Від Крут до Брюсселю. Ми йдемо своїм шляхом» він нагадав, що за п’ять років – від Майдану і до сьогодні – наша країна здійснила неймовірний прорив: було створено ефективну боєздатну армію, отримано Томос про помісну українську церкву, було запроваджено безвіз, укладено Угоду про асоціацію тощо.

«І крок за кроком наближаємось до НАТО та Європейського Союзу. Переконаний, що саме це в недалекому майбутньому стане і запорукою непорушності наших кордонів, гарантією безпеки сьогоднішнього та наступних поколінь, і фактором економічного зростання», - сказав голова Парламенту.

«У реалізації українського шляху ми були і є однодумцями та соратниками: Президент України Петро Порошенко, Уряд України, Верховна Рада України і наша коаліція БПП і «Народного Фронту». Ми були і залишаємось однодумцями на українському шляху. Саме єдність і відчуття спільної відповідальності дозволили нам гідно пройти цей шлях», - наголосив Андрій Парубій.

«Ми зобов’язані довершити усе розпочате. Наша боротьба сьогодні – це не боротьба за булаву чи посади. Це – наша відповідальність перед Україною та українським народом», - наголосив він, висловивши переконання, що напередодні виборів нового очільника держави варто звертати увагу на незворотність курсу.

«Сьогодні йдеться не тільки про висунення гідного кандидата на посаду Президента України. Сьогодні йдеться про незворотність нашого шляху до побудови сучасної, вільної європейської України, до НАТО та Європейського Союзу, нашої непохитності у боротьбі з агресором, продовження змін в країні – нашого неспинного руху власним українським шляхом», - підкреслив Голова Верховної Ради.

«Сьогодні зранку разом з Президентом України ми вшанували подвиг українських воїнів у героїчному бою на станції «Крути». Коли банди Муравйова підійшли до Києва, а українські регулярні війська були відтягнуті з фронту на ліквідацію більшовицького заколоту у Києві, і обороняти країну піднялось українське юнацтво. І гідно, з честю, геройськи вони виконали свій військовий обов’язок. Як і сьогодні свій обов‘язок виконують наші воїни на сході, захищаючи Україну та Європу від імперських загроз Кремля. Але сьогодні зранку на Аскольдовій могилі я ще раз зрозумів – більше державу ми не маємо права втратити. Вільна, могутня сучасна держава, де у безпеці і добробуті живе кожна українська родина – це наша мета. Це і буде найвищим вшануванням пам‘яті наших героїв», - резюмував Андрій Парубій.