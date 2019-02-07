Ми зробимо Україну енергетично незалежною – Президент про перехід на споживання газу власного видобутку

Президент Петро Порошенко заявляє, що у найближчі п'ять років Україна має перейти на споживання енергоресурсів власного видобутку. «Коли Путін у 2015 році традиційно перекрив газ Україні, сподіваючись, що як завжди українські Президенти і українські Прем'єри на колінах поповзуть у Росію просити з простягнутою рукою газ... Ми сказали – цього більше не буде. Ми вільні, ми незалежні, ми себе шануємо і поважаємо. І з 2015 року російського газу не беремо», - сказав Глава держави під час спілкування з жителями Калуша під час робочої поїздки до Івано-Франківської області.

Він нагадав чим закінчувалася осінь кожного року. «Звинуваченнями, що Україна краде газ, а потім підписанням кабальних контрактів. Кабальних, бо змушували забирати 52 млрд кубів газу, який Україні був не потрібен. Для чого вони були необхідні? Для корупційних оборудок», - констатував Петро Порошенко.

«Як зараз це працює? Дуже просто: в 2017 році Україна спожила 14 млрд замість 52 млрд, у 2018 – 10,5 млрд кубів, а в наступному п'ятиріччі ми взагалі зробимо Україну енергетично незалежною», - додав Президент.

«Ми будемо забезпечувати своїм газом. Не будемо купляти це з-за кордону. Це правильний наш шлях – незалежність», - наголосив Глава держави.

Він також нагадав про той факт, що Україна рішенням Стокгольмський суду змусила Росію виплатити ще й 4,6 млрд доларів, бо за контрактом з «Газпромом» була встановлена несправедлива ціна на газ і Україна має захищати свої інтереси.