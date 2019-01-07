Мир і свобода для нас нероздільні – Президент на зустрічі з главами диппредставництв іноземних держав   

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у щорічній Традиційній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Під час звернення Глава держави привітав іноземних дипломатів з Новим роком та побажав миру.

«Нехай цей рік принесе всім нам те, чого всі люди на нашій планеті найбільше прагнуть, і за що ми, українці молимось ось уже майже п’ять років – мир. Лише ті, хто пізнав, що таке війна, розуміють справжню ціну миру. Але мир – це не просто відсутність війни. Мир – це ще й свобода, це можливість бути господарем на своїй землі. Це – право вільно обирати і визначати своє власне майбутнє», - сказав Президент.

«А тому мир і свобода для нас нероздільні. Для нас, українців, це зовсім не абстрактні, а гранично конкретні цінності. Ми точно знаємо, за що ми боремося. І в цьому наша сила. На відміну від тих, хто хоче нас позбавити нашої свободи і миру», - додав Петро Порошенко.

Глава держави наголосив, що «майбутнє світоустрою твориться у нас на очах».

Президент також закликав іноземних дипломатів доносити правду про неоголошену війну Росії проти України. «Саме Україні випало бути на вістрі сутички цивілізацій, на передовій захисту наших спільних цінностей, боротьби добра і зла. Лише повернувши Україні її територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах, ми відновимо віру у верховенство міжнародного права. Лише припинивши російську агресію, ми врятуємо світ від виплеканого в Кремлі вірусу реваншизму і неоімперіалізму», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що 1 січня, коли всі відзначали свято Нового Року, на Донбасі від обстрілу російських агресорів загинув український воїн – Микола Голубєв. «У грудні йому виповнилося 20 років. У нього все життя ще було попереду. Але російський агресор, який прийшов на українську землю, забрав його. Я кажу вам про це тому, що це – сьогоднішні реалії України», - додав Петро Порошенко.

«Це те, з чим пов'язаний кожен мій день, як Президента України та як Верховного головнокомандувача Збройних Сил, уже чотири з половиною роки. Це те, за що щодня болить моя душа і з чим я ніколи не зможу змиритися. А тому я прошу, щоб ви, інформуючи свої столиці, незалежно від того як ваші уряди голосують за резолюції по Україні в міжнародних організаціях, доносили правду про неоголошену війну Росії проти України, яка триває», - наголосив Глава держави.

