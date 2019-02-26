На нашій землі ворог, і ми маємо зробити все, щоб звільнити її – Петро Порошенко

Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко під час наради з керівним складом Збройних Сил України наголосив на тому, що «стратегія нашої подальшої протидії російській агресії повинна ґрунтуватися на системному та комплексному реагуванні на загрози, зокрема шляхом жорсткої, активної оборони, що позбавляє сенсу наступальні дії противника».

«Потрібно підвищити ціну, яку противник заплатить у випадку абсолютно авантюрних, безрозсудних дій, у випадку подальшого проведення агресії», - зазначив Президент.

«На нашій території знаходиться ворог і ми маємо зробити все можливе, щоб звільнити українську землю. Це наш святий обов’язок», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що Україна і надалі комбінуватиме військові зусилля з дипломатичними. «І ми обов’язково переможемо. Бо у цій визвольній війні з нами правда і увесь світ», - сказав він.

Глава держави підкреслив необхідність нарощування подальшого оборонного потенціалу держави; активної дипломатії; посилення міжнародних санкцій, здатних стримувати агресора; налагодження та підтримання взаємодії з нашими партнерами на усіх міжнародних майданчиках і координації стратегічних комунікацій.

За його словами, має бути забезпечено впровадження міжнародних моніторингових інструментів для контролю безпекової ситуації навколо України, особливо у районах Чорного та Азовського морів; внутрішнє посилення України, консолідація сил усередині держави за рахунок проведення ефективної соціальної і економічної політики.

Глава держави також наголосив на нагальності посилення уваги до охорони важливих державних об’єктів в глибині території України. «Зміни Росією акцентів гібридної війни і перенесення зусиль на дестабілізацію обстановки всередині України вимагають від нас адекватного реагування», - сказав Президент.

«Ми повинні визначити та забезпечити неухильне дотримання єдиних для всіх силових структур правових та технічних вимог до розробки та прийняття на озброєння техніки і майна з урахуванням стандартів НАТО», - додав він.