На сьогоднішній день для нас немає нічого важливішого, ніж забезпечувати регіональний розвиток - Президент

У рамках робочої поїздки до Харківської області Президент Петро Порошенко відвідав селище Золочів, де взяв участь у відкритті фінальної частини обласного дитячого турніру з вільної боротьби.

Глава держави привітав присутніх із подвійним святом, адже сьогодні у селищі не просто почав роботу новий сучасний комплекс, а й вперше проходить турнір такого рівня. Петро Порошенко зауважив, що коли був у віці учасників сьогоднішніх змагань – також займався боротьбою, зокрема дзюдо і самбо.

Президент зазначив, що будівництво такого комплексу стало можливим, у тому числі і завдяки децентралізації, яка була розпочата п’ять років тому. «Децентралізація – це коли громада об’єдналася, бюджет виріс у кілька разів, а місцеві бюджети перетворилися з кас із виплати заробітної платні на реальні механізми покращення життя громади», - сказав він.

За словами Петра Порошенка, будівництво комплексу коштувало 23 мільйони гривень, з яких 16,5 були спрямовані з Фонду регіонального розвитку. «Головне – це громада. Є кошти обласного бюджету, трохи допоміг бюджет громади і на сьогодні ви маєте це свято. Коли це в Золочеві був спорткомплекс такої якості? Це децентралізація в дії. Сьогодні це означає, що майбутні чемпіони, майбутні захисники України, майбутні сильні духом і тілом спортсмени будуть виховуватися в цих стінах», - підкреслив Глава держави.

«Дуже добре, що на сьогоднішній день це є в селі, в тому числі і в Золочеві. На сьогоднішній день для нас немає нічого важливішого, ніж забезпечувати регіональний розвиток. В країні більше немає і не буде периферії. Не менш важливою, ніж боротьба з російською агресією, для нас є боротьба з бідністю, створення нормальних умов життя на селі», - додав Петро Порошенко, зазначивши, що цьому присвячена, зокрема і його програма розвитку сільської медицини.

Також Президент нагадав про розвиток інклюзивної освіти та відкриття ресурсних центрів по всій країні за останні роки. Він повідомив, що після відвідин Золочева їде у місто, де відкривається нова музична школа та відділення лікарні.

«Друзі мої, це все за один день. Це такими темпами змінюється наша держава», - підкреслив він і додав: «Чому так відбувається? Тому, що ми об’єднані і в об’єднанні змінюємо нашу державу».

Глава держави висловив переконання, що за п’ять років Україна буде готова до того, щоб подати заявку на членство в ЄС. «Ці спортсмени - учасники змагань мають всі шанси жити в Україні, яка буде членом ЄС. Мати рівень життя як у ЄС, мати верховенство права ЄС, мати рівень демократії ЄС, жити в найкращій країні», - зазначив Петро Порошенко.

Президент ще раз привітав присутніх із відкриттям комплексу, а учасників змагань – із початком турніру та побажав чесної боротьби і перемог. Жителям Золочева Петро Порошенко також подякував за гостинність і підтримку: «Дякую вам за відкриті серця. Дякую за підтримку. Разом ми переможемо».

Глава держави вручив директору спортивного комплексу Олександру Стогнію сертифікат на обладнання для тренажерної зали.