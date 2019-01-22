На всіх зустрічах у Давосі отримали тверду позицію щодо підтримки України - Президент

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу «Україна» зауважив, що протягом двох днів візиту до Давосу відбулося біля 20 його офіційних зустрічей.

Зокрема, відбулися змістовні переговори з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Заступником Голови Китайської Народної Республіки Ван Цішанєм, Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, новобраним Президентом Федеративної Республіки Бразилія Жаіром Болсонаро, Президентом Польщі Анджеєм Дудою, Президентом Литви Далєю Грібаускайтє тощо.

«Ми користуємось тим, що тут дуже щільний графік – переговори відбуваються по 15-20 хв. не більше, але їхня чисельність є достатньо великою. І скрізь ми маємо тверду позицію щодо підтримки України. Дякую нашим міжнародним партнерам, які демонструють таку підтримку, демонструють позицію захисту українців», - наголосив Глава держави.

Петро Порошенко розповів про деякі деталі зустрічі з Ангелою Меркель щодо запобігання втручання РФ у вибори: «Йдеться про кібербезпеку. Це йдеться, в тому числі про обмін даними…». Водночас він підкреслив, що не може розкривати зміст домовленостей щодо спецслужб та всіх механізмів забезпечення кібербезпеки. «Очевидно, що деталі цих домовленостей ми розкривати не будемо», - підкреслив Президент.

Глава держави нагадав, що за українською ініціативою був створений трастовий фонд НАТО щодо кібербезпеки, а також є конкретні двосторонні угоди, починаючи з США та Великобританії і закінчуючи Німеччиною.

«На сьогоднішній день дуже важливо, що і США, і ЄС, і Канада сприймають це як реальну загрозу. Мова не йде про допомогу Україні, мова йде про об’єднання зусиль для захисту демократії в усьому світі. Бо Росія намагається використати демократичні інструменти і механізми, щоб підірвати демократію зсередини. Звичайно, що ми будемо боронити державу, в тому числі і від таких гібридних загроз Росії», - наголосив він.