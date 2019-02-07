На засіданні Консультаційного комітету Президентів України та Польщі обговорили актуальні питання українсько-польських відносин, європейського та міжнародного порядку денного

8 лютого 2019 року у Варшаві відбулося XXVIІ засідання Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща під головуванням заступника Глави Адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва та Державного секретаря – керівника Канцелярії Президента Республіки Польща Кшиштофа Щерського.
Сторони предметно розглянули актуальні питання українсько-польських відносин, а також узгодили питання двостороннього, європейського та міжнародного порядку денного.
Було досягнуто домовленості щодо участі Президента України Петра Порошенка у спільному візиті разом з Президентами Республіки Польща та Литовської Республіки до штаб-квартири бригади ЛИТПОЛУКРБРИГ у Любліні (Республіка Польща) у лютому цього року.
Сторони обговорили шляхи відновлення процесу пошукових та ексгумаційних робіт в Україні.
У контексті непостійного членства Польщі у Раді Безпеки ООН було обговорено подальші зусилля з метою консолідації міжнародної спільноти для надання Україні практичної підтримки у протидії російській агресії та звільненні незаконно утримуваних Російською Федерацією українських в’язнів, у тому числі військових моряків, захоплених у полон поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року.
Було вирішено посилити співробітництво з безпекових питань, у тому числі щодо енергетичної безпеки, а також протидії проекту «Північний потік-2».
Сторони підкреслили важливість активізації транскордонного, економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Польщею.
Делегації розглянули хід виконання досягнутих на найвищому рівні домовленостей, а також визначили пріоритетні напрямки роботи двосторонніх інституційних механізмів.
Українська сторона запросила польську сторону провести наступне засідання Комітету цього року в Україні.