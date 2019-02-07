На засіданні Консультаційного комітету Президентів України та Польщі обговорили актуальні питання українсько-польських відносин, європейського та міжнародного порядку денного

8 лютого 2019 року у Варшаві відбулося XXVIІ засідання Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща під головуванням заступника Глави Адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва та Державного секретаря – керівника Канцелярії Президента Республіки Польща Кшиштофа Щерського.

Сторони предметно розглянули актуальні питання українсько-польських відносин, а також узгодили питання двостороннього, європейського та міжнародного порядку денного.

Було досягнуто домовленості щодо участі Президента України Петра Порошенка у спільному візиті разом з Президентами Республіки Польща та Литовської Республіки до штаб-квартири бригади ЛИТПОЛУКРБРИГ у Любліні (Республіка Польща) у лютому цього року.

Сторони обговорили шляхи відновлення процесу пошукових та ексгумаційних робіт в Україні.

У контексті непостійного членства Польщі у Раді Безпеки ООН було обговорено подальші зусилля з метою консолідації міжнародної спільноти для надання Україні практичної підтримки у протидії російській агресії та звільненні незаконно утримуваних Російською Федерацією українських в’язнів, у тому числі військових моряків, захоплених у полон поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Було вирішено посилити співробітництво з безпекових питань, у тому числі щодо енергетичної безпеки, а також протидії проекту «Північний потік-2».

Сторони підкреслили важливість активізації транскордонного, економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Польщею.

Делегації розглянули хід виконання досягнутих на найвищому рівні домовленостей, а також визначили пріоритетні напрямки роботи двосторонніх інституційних механізмів.

Українська сторона запросила польську сторону провести наступне засідання Комітету цього року в Україні.