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22 жовтня 2018 року - 15:23

Найбільше нахапалися кредитів саме ті політичні сили, які сьогодні найголосніше «захищають» простий люд - Президент

Президент Петро Порошенко закликав не вірити популістам, які обіцяють зниження ціни на газ.

«Послухайте сьогодні обіцянки популістів здешевити газ в два, в три, в чотири, дехто добалакався - в шість разів знизити ціну. Це можна зробити лише шляхом повернення в російську газову кабалу», - заявив Глава держави під час зустрічі з колективом Рахункової палати України.

«Ледь ледь вибралися з цієї кабали і зараз знову намагаються туди повернути. Розвернути країну в так званий «русскій мір» я не дозволю за будь-яких обставин. Раджу менше слухати солодкі голоси псевдо захисників. Чому? Бо меду в них багато, правди – мало, або може й геть нема», - наголосив Петро Порошенко.

Коментуючи ситуацію із державним гарантованим боргом Президент зауважив:

«А найбільше нахапалися кредитів саме ті політичні сили, які сьогодні найголосніше «захищають» простий люд.  54 мільярди доларів – ось загальна боргова спадщина, яку нагуляли сьогоднішні «правдоборці» у 2007-2013 роках, коли були владою відповідні політичні сили. Тепер за ними хтось має прибрати, даруйте віддати», - додав Глава держави.

Петро Порошенко також нагадав, що Україна давно мала зобов'язання щодо врегулювання ціни на газ. «Не зайвим буде нагадати, що зобов’язання зрівняти внутрішні ціни на газ з ціною імпортного газу Україна взяла, коли Гройсман ще був мером Вінниці. Відповідний меморандум з МВФ був підписаний 31 жовтня 2008 року. Фонд тоді очолював Домінік Стросс-Канн, а хто на той час був Прем’єр-міністром - дуже легко зазирнути у Вікіпедію. Але хто б не був - подібні зобов’язання носять не персональний, а  міжнародно-правовий  характер. Хоча зобов'язання і гроші брали одні, а повертати гроші мусять інші», - констатував Президент.

Він нагадав, що рішення Уряду має не лише соціально-економічну, але й стратегічну геополітичну складову: продовження співпраці з МВФ дозволяє зберегти макроекономічну стабільність і стабільність курсу гривні, але й закріпити енергетичну незалежність України від Москви.

 

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