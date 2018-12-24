Нас об'єднують Україна та віра - Президент привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем

Президент України Петро Порошенко привітав українців, які святкують Різдво за григоріанським календарем. Він нагадав, що лише кілька днів тому на Софійській площі українці святкували створення незалежної помісної української Православної церкви.

«Ми з вами були свідками народження автокефальної Православної Церкви України, а сьогодні тут зібралися католики і протестанти. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку в здобутті незалежної від Москви і визнаної світовим православ’ям української церкви», - зазначив Петро Порошенко.

«У нас немає і не буде державної церкви. Натомість існує справжня релігійна свобода, яку ми всі дбайливо оберігаємо. При всій різноманітності нас об’єднують Україна та віра в народження та воскресіння нашого Господа Ісуса Христа», - додав Президент.

Глава держави у зверненні до українців зауважив, що «хоча нам загрожує ворог, хоча нашу країну і наш народ хочуть поневолити інші, у нас немає страху». «Ми радіємо, бо народжений Ісус утішає і огортає нас своєю любов’ю», - сказав Президент та згадав слова апостола Павла, який написав «коли за нас Бог, то хто ж проти нас».

«Я вірю, що з Ісусом ми обов’язково переможемо ненависть і зло, бо Христос народився - і на землі мир. Різдво – це свято надії на краще, оповите таємничістю та родинним теплом. У Вифлеємський печері Господь прийшов в цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння», - зазначив Петро Порошенко.

«Бажаю вам від янголів – радості, від пастухів – здивування, від мудреців – прозріння, а від народженого Бога – миру і любові. Щасливого Різдва і веселих свят», - побажав українцям Президент.