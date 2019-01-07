Наш шлях – це дорога до Євросоюзу і НАТО, до миру і добробуту – Президент

«Наш шлях – це дорога до Євросоюзу, до НАТО, до миру і добробуту. Ми з вами зберегли державу, зцементували її фундамент і довели, що здатні здобувати перемоги на нашому власному шляху», - наголосив Президент Петро Порошенко під час виступу з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Водночас Глава держави зазначив, що Україна перебуває напередодні важливого народного волевиявлення. «Сто років історичного досвіду заохочують нас до правильних висновків з минулого. Ми знаємо про безпрецедентний масштаб підготовки Кремля до втручання у вибори. І з цим стикаємося, до речі, не лише ми, вся Європа, увесь світ. Але немає сумнівів у мудрості нашого народу, у його єдності на шляху, яким ми йдемо у майбутнє», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що в державі вже відбулися зміни, зокрема відроджено українське військо у небачений в історії термін. «Сьогодні Збройні Сили України – це сотні тисяч належно підготовлених, озброєних і забезпечених усім необхідним воїнів, вихованих на українських військових традиціях», - додав він.

«Наш європейський курс, попри активну протидію Росії на дипломатичному фронті, дозволив нам з вами добитися ратифікації Угоди про асоціацію усіма країнами Євросоюзу і запустити роботу поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. ЄС уже став найбільшим торговельним партнером України», - також зазначив Президент.

За його словами, на черзі прихід в Україну потужних інвестицій, пришвидшення темпів розвитку нашої економіки. Він зауважив, що про це буде говорити в Давосі на зустрічах з керівниками держав та великих світових компаній.

Президент зазначив, що рівень зростання ВВП за підсумками 2018 року складе 3,4%. «Це не так багато, але – це є максимальний показник за сім років. Інфляція знизилася до 9,8%. Вона ще доволі висока, але це – найнижчий показник за п’ять років. Золотовалютні резерви зросли майже до 21 млрд доларів. Це - п’ятирічний максимум», - констатував він.

Петро Порошенко наголосив, що ці сухі цифри означають, що найгірше вже позаду. «Що криза, спричинена війною, економічною агресією та блокадою з боку Росії – відступає. Відступає завдяки спільним зусиллям влади, суспільства, бізнесу. Що відновлення економічного зростання відкриває можливості і до відновлення рівня життя. Що це вже зовсім недалека перспектива, року-двох, від сили трьох, коли, нарешті, плоди реформ стануть відчутними для абсолютної більшості суспільства», - переконаний Президент.

«Створення армії та відновлення економічного зростання; асоціація з Євросоюзом і безвізовий режим; децентралізація і Томос; курс на вступ до НАТО та Євросоюзу – це чіткі та системні, послідовні кроки відповідно до нашої довготривалої стратегії. А перехід до європейської якості життя українців – це є головний зміст нашої державної політики, яка спирається на єдність нашого народу», - сказав Петро Порошенко.

«Європа – це високі стандарти життя, а НАТО – надійна гарантія безпеки», - додав Президент.