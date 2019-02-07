У рамках робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент Петро Порошенко відвідав Манявський скит та взяв участь у подячному молебні за отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України.

На подвір'ї Хресто-Воздвиженського монастиря в селищі Манява Митрополит Київський і Всієї України Епіфаній провів молебень за участі Митрополита Івано-Франківського і Галицького Іоасафа та багатьох священників.

Вітаючи вірян, пресвятих отців та військових капеланів, які зібралися на молебень, Президент звернув увагу на кількість присутніх. «Тисячі людей сьогодні тут, у Манявському скиті», - констатував він зауваживши, що всі ці люди прийшли подякувати Богові за почуті молитви і духовну незалежність, яку здобула Україна.

«Дуже важливо, що Господь нас почув і це стало можливим лише тоді, коли мільйони українців молилися про це і коли вони вважали, що нічого важливішого не існує, як мати власну державу і власну церкву», - підкреслив Петро Порошенко та нагадав шлях, який пройшла українська церквах до своєї самостійності.

«Після цього (отримання Томосу про автокефалію - ред.) вже 320 парафій приєдналися до нашої церкви. П'ять з них - на Франківщині, на Прикарпатті. Парафії і громади. Можу наголосити, що зараз за один місяць переходить більше парафій, ніж за попередні 5 років. І дуже важливо, що ніхто нікого не примушує», - наголосив Глава держави.

«Так чекала Москва, щоб у нас почала литися кров, щоб почалися штурми храмів, захоплення монастирів... Не дочекалися. Бо наша церква йде з вірою і любов'ю», - підкреслив Петро Порошенко зауваживши, що українці не розуміють як в країні може існувати церква, підпорядкована іншій державі і молиться за її військо.

Президент в черговий раз подякував всім, хто долучився до процесу отримання Томосу - за їх мудрість, жертовність. Він також відзначив Митрополита Івано-Франківського Андрія. «Я зараз просто тішуся які зусилля кожен владика докладає для того, щоб об'єднана церква відбулася. Бо ми не завершили процес створення церкви, а ми лише на початку цього шляху», - сказав Петро Порошенко і повідомив, що прийняв рішення нагородити Митрополита Андрія високою державною нагородою - орденом «За заслуги» II ступеня. «За вашу подвижницьку діяльність по створенню нашої Православної Церкви України - помісної, соборної, автокефальної. І велика подяка вам за ваші труди», - сказав Президент.

Він також подякував за підтримку присутнім вірянам, зауваживши, що їх підтримки та молитов нині потребують і церковні ієрархи, і помісна церква України. «Саме тому ми сьогодні тут. Бо нам не байдужі ні доля держави, ні доля церкви", - додав Глава держави.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав усіх з нагодою зібратися такому у древньому місці, як Манявський скит та подякувати Господу за "ті милості, щедроти і благодіяння", які відбулися протягом останніх місяців.

"Господь дав нам великий дар - дар свободи для української помісної православної церкви. Протягом століть наш народ боровся, прагнув, мріяв, щоб отримати автокефальний статус і молитися у своїй рідній, незалежній українській православній церкві. І ми з вами є безпосередніми учасниками і творцями новітньої історії нашої вже незалежної визнаної православної церкви. Тому сьогодні тут ми дякуємо найперше всемилостивому Богові, що сподобив нас такої великої милості, зглянувся на нас, бо ми молилися протягом довгих років. Ми молилися, боролися, сподівалися і Господь нагородив нас цим великим даром. Тому ми і дякуємо Богові, що він зглянувся на наші моління і дарує нам церковну єдність", - сказав Митрополит.

Епіфаній подякував ієрархам, які долучалися і були сьогодні присутні на молебні та розбудовують на Прикарпатті єдину помісну українську православну церкву.

"Але наших церковних зусиль звичайно не вистачало, тому сьогодні ми також вдячні Президенту України Петру Олексійовичу, який долучився до цих історичних подій і завдяки нашим спільним зусиллям - церкви і держави - ми маємо довгоочікуваний документ, що носить назву Томос", - наголосив він.

"Сьогодні ми святкуємо цю духовну нашу перемогу, але під час молебню ми просили Бога, щоб він захистив нашу країну. Ми молимось, щоб Господь в подальшому дарував нам справедливий мир. Бо ми можемо отримати і інший мир, але мир в неволі нам не потрібний. Ми хочемо жити в своїй державі, в якій пануватиме любов, мир і злагода", - сказав Епіфаній висловивши думку, що саме молитва кожного віруючого у кожному храмі сприяє тому, щоб Господь почув ці молитви. Він також висловив віру, що Бог і надалі буде сприяти і утверджувати нашу єдину і помісну церкву.