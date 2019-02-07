Наша дорога є символом наших змін – Президент взяв участь у відкритті новозбудованої дороги в обхід міста Рені і відремонтованої дороги М15

Президент Петро Порошенко на Одещині взяв участь у відкритті новозбудованої дороги в обхід міста Рені і відремонтованої дороги М15 Одеса-Рені.

Глава держави наголосив: «Багато років обіцяли побудувати дорогу - в 2009, 2010, 2011, 2013 роках, але нічого не робили… Сьогодні ми в цілому завершуємо надзвичайно важливий проект – проект будівництва дороги Одеса-Рені і об’їзної дороги. Це транспортний коридор, який поєднує Одесу, Рені, кордон». За його словами, далі можливе з’єднання з Молдовою, Румунією, Болгарією.

«Звідси, з Рені починається Україна. Звідси туристи, які приїжджають, будуть дивитись (Україну - ред.)», - наголосив Петро Порошенко, зауваживши, що в 2015-2016 роках до Одеси потрібно було їхати 7-8 годин, нині – 3-4 години. «Всі бачать, що дорога - це розвиток туризму. Дорога – це розвиток малого та середнього бізнесу, розвиток регіонів і України», - сказав Президент, зауваживши, що якісна дорога сприятиме створенню нових робочих місць та інфраструктури, а також відкриє нові можливості для портів Ізмаїлу і Рені. За його словами, до квітня мають бути завершені роботи щодо облаштування дороги.

«Сьогодні ми можемо сказати, що з Рені до Одеси веде нова добре відремонтована, гарна дорога. Якщо об’їзду дорогу навколо Рені чекали 10 років, то дорога Одеса-Рені побудована в 50 роках і майже на всій ділянці не ремонтувалася… Тому для Бессарабії, для півдня Одеської області це було питання життя і смерті, зв’язку», - наголосив Глава держави. Президент акцентував увагу, що нині кожен рік відбуваються зміни і це стало можливим завдяки програмі децентралізації, яка принесла гроші в територіальні громади.

«Окружною дорогою це не закінчується. Треба ремонтувати дороги і в місті. Для цього потрібні гроші. Децентралізація відкриває ці можливості. Так, ми і цю дорогу чекали довго, але можу наголосити, що в основному роботи були проведені в 2017-2018 роках і це безпрецедентний термін, коли за два роки побудована, відремонтована, модернізована дорога такої довжини», - наголосив Глава держави. Президент зауважив, що нині до дорожнього будівництва залучаються кошти Європейського Союзу, які в першу чергу йдуть на відновлення зруйнованої війною інфраструктури Донбасу, однак також виділяються гранти на будівництво доріг по всій Україні.

«55 млрд грн. йде на будівництво доріг цього року. Дуже багато зроблено, але наголошую – ми з впевненістю дивимось і в майбутнє», - підкреслив Президент.

Глава держави також додав, що домовився з владою Болгарії та Румунії про визначення місця і побудови моста через Дунай, щоб скоротити відстань від Одеси до Румунії і Болгарії. Президент відзначив, що Бессарабія – фантастичний край, який може похвалитися своєю кухнею, виноробством тощо. «Ми будемо розвивати туризм. Одеська область може вирватися в лідери за місцями для туризму, починаючи від Білгород-Дністровського вздовж узбережжя і завершуючи Рені, Ізмаїлом, Вілково і найкрасивішими місцями», - сказав Петро Порошенко.

Президент подякував за підтримку та гостинність. «Наша дорога є символом наших змін. Отже разом до перемоги і звільнення української землі. І разом до перемоги над бідністю. Впевнений, що разом ми здолаємо це, збережемо Україну і будемо рухатись вперед до ЄС», - наголосив він.

Загальна протяжність дороги М15 Одеса-Рені понад 306 км, вона була побудована у 40-50 роках ХХ століття.