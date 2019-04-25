Наша команда захищатиме здобутки України за останні п’ять років - Президент

Президент України Петро Порошенко наголошує, що разом зі своєю командою буде захищати продовження курсу України на членство в ЄС і НАТО, продовження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей. Глава держави продовжить захищати українську армію, стабільність фінансово-банківської системи країни та інші досягнення останніх п’яти років.

«Наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли в надзвичайно складних умовах за ці 5 років. Захистити європейську та євроатлантичну стратегію, ті принципи, ті цілі, ті очевидні рубежі, на які ми вийшли за ці 5 років. І які тепер, на жаль, поставлені під загрозу. Наша команда буде їх захищати», - наголосив Петро Порошенко під час заяви після завершення голосування на виборах Президента України.

«Наша команда буде захищати курс на членство в Євросоюзі та НАТО», - також підкреслив він та наголосив, що лише в цій найсильнішій і найпотужнішій у світі безпековій організації ми можемо гарантувати безпеку України і безпеку кожного її громадянина, ми можемо отримати надійний захист від Росії як країни агресора.

За його словами, також його команда буде захищати безвіз. «Бо окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувався на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування. А саме це було умовою безвізу. Ми будемо захищати безвіз, бо це те право, яке виборов мій народ і якого ми досягли за останні 5 років», - підкреслив Петро Порошенко.

Він наголосив, що продовжить захищати українське військо, українську армію від атак із середини країни, від будь-яких спроб применшити історичне значення її подвигу. «Бо деякі не розуміють, яку відстань ми пройшли за ці 5 років у забезпеченні оборони держави», - також додав Президент.

«Наша команда буде захищати українську мову. І справа не тільки в тому, що ми вже зробили – квоти, пісні, фільми, радіо, книги. Але якщо Верховна Рада наступного тижня ухвалить закон про мову, то я буду щасливий і гордий, що я як Президент України буду мати змогу його підписати. І точно підпишу», - сказав Глава держави.

Також Петро Порошенко сказав: «Сьогодні Вербна неділя і Вхід Господній до Єрусалиму. Я зустрів його разом зі своєю родиною молитвою у Михайлівському Соборі. І наша команда буде захищати Православну Церкву України від реваншу. І ми не допустимо цього реваншу. Бо коли ми зняли ярмо російської церкви і Росії з Православної Церкви України – це ще один міцний фундамент нашої державотворчості, нашої духовності». «І, до речі, ми все ще очікуємо вибачень за «термос», - зауважив він.

Президент також зазначив, що він та його команда буде захищати і стабільність фінансово-банківської системи. «Бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням «Приватбанку». Скасування його націоналізації створить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників, українців. І ми будемо захищати десятки мільйонів українців», - сказав Петро Порошенко.

«Крім того, це спровокує кризу у наших відносинах з міжнародними фінансовими організаціями і, як наслідок – падіння гривні і нову економічну кризу. Ми цього точно не допустимо», - також заявив він.

«Наша команда буде захищати потужну світову міжнародну коаліцію, яку ми дбайливо створювали ці п’ять років на підтримку України. І якщо не будуть імплементовані, в тому числі і Україною, Мінські домовленості, наша команда буде захищати продовження режиму санкцій проти Росії як єдиний механізм забезпечення взятих на себе зобов’язань деокупації Донбасу і звільнення Криму», - наголосив Глава держави.

«Наша команда буде протидіяти планам Кремля сформувати лояльну для себе більшість під час парламентських виборів. І це ще одна причина чому я маю залишитись в політиці і боронити державу», - також додав він.

Президент заявив, що він та його команда буде захищати все, зробили за ці п’ять років. Зокрема децентралізацію, інклюзивну освіту, нову українську школу, реформу сільської медицини, електронні закупівлі, конкурси при залученні до державної служби, енергетичну незалежність нашої держави та енергоефективність.

«І я пишаюся тим, що зробила наша команда, бо наша команда є вся Україна і вашими зусиллями це вийшло! Бо якщо б я не мав вашої підтримки – вас, всіх українців – нічого б не вийшло», - резюмував Петро Порошенко.