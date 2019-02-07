Наша мета – перетворити Україну на регіонального лідера і невід’ємну складову європейської безпеки – Президент у Харкові

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україні вдалося подолати складний період економічного та промислового спаду і нині держава впевнено розвиває свої можливості завдяки співпраці з Єворопейським Союзом.

«Наша амбітна мета – перетворити Україну на регіонального лідера, з яким будуть рахуватися в усьому світі, на невід’ємну складову європейської цивілізації та наріжний елемент її безпеки. Без безпечної України не може бути безпечної Європи», - сказав Петро Порошенко, виступаючи перед харків’янами. При цьому він наголосив, що «наш план працює, найгірші випробування залишились позаду».

Президент зазначив, що «російська анексія Криму і окупація частини Донбасу не лише принесли численні страждання, а й завдали тяжкого удару по українській промисловості».

«Але хотів би нагадати, що планомірне і цілеспрямоване витіснення українських підприємств з російського ринку почалося не в 2014 році, а ще з початку 2000-х років», - нагадав Петро Порошенко.

«Ми не лише уникли дефолту і стабілізували національну валюту. Ми зуміли вивести з піке економіку. Ми забезпечили зростання реального ВВП протягом 12 кварталів, а за підсумками трьох кварталів минулого року – 3,8% - найбільше за останні 7 років. Уперше за п’ять років інфляція зменшилася до 9,8%. Золотовалютні резерви перевищили довоєнний рівень і склали майже 21 мільярд доларів США. Це відповідь – де гроші МФВ, які дбайливо зберігаються в національних золотовалютних резервах. Наголошую, це найбільший обсяг за останні 5 років. Курс гривні протягом року тримався стабільним і навіть зміцнився на 1,4%. Ми повернули до життя банківську систему України. І за 2018 рік гривневі депозити населення в банках зросли на 14%. Це є найкращий символ довіри українців до банків України», - підкреслив Глава держави.

Президент нагадав, яка була ситуація у Харкові у 2014 році, коли місто перебувало під загрозою російської окупації. «Пам’ятаєте завод імені Малишева, КБ Морозова? В якому стані вони були у 2013-14 роках? Хто вірив, що вони не збанкрутують?», - зауважив Президент та нагадав прозапропоноване ним рішення про запровадження трьохзмінної роботи підприємств. «Ми робили усе, аби Харків був центром військової промисловості України. Ми зробимо усе, щоб відродити підприємства, захистити промислову славу України. Приїдьте зараз на завод ім. Малишева і подивіться. Подивіться на настрій людей. Він сьогодні абсолютно інший», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що сьогодні підприємства «Енергоатом» та «Турбоатом» запланували підписання контрактів на півмільярда гривень. «І гроші прийдуть в Харків. І будуть замовлення. І це є політика держави», - наголосив Президент та додав, що зростання промислового виробництва буде забезпечено.

Президент підкреслив, що значну роль у економічному зростанні України відіграло підписання Угоди про асоціацію з ЄС, ратифікацію якої намагалася заблокувати Російська Федерація. «Що тільки вони не робили. І брехню в Австрії розповсюджували, в австрійському парламенті, і референдум в Нідерландах навіть організували: їздили росіяни по Нідерландам, казали, що вони є українцями і благали не ратифікувати Угоду про асоціацію, Угоду про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Ми не дали їм цього зробити і усі 28 країн-членів ЄС ратифікували цю Угоду», - нагадав Президент

«Як результат реалізація нашої спільної стратегії, стратегії моєї команди призвела до того, що частка ЄС в структурі нашого експорту складає вже 42,6%. Частка експорту Росії була 33%, зараз 7,7%. І більше вона немає важелів тиснути на Україну, ставити українців на коліна. Немає і ніколи не буде мати. Бо Україна є горда і волелюбна нація. І ми здатні і продемонстрували це. Розвиватися ефективно, спираючись на власні сили», - наголосив Петро Порошенко.

«У 2018 році ми продали товарів до країн Євросоюзу більше, ніж будь-коли. Наш експорт досяг найбільшої позначки за всю торговельну історію з ЄС», - додав Президент.