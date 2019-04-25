Наші головні перемоги ще попереду – Петро Порошенко подякував українцям, які прийшли підтримати його

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко вийшов на площу перед будівлею Адміністрації Президента та подякував українцям, які прийшли подякувати йому та підтримати. Учасники акції зустріли Петра Порошенка словами: «Дякуємо», «Порошенко», «Найкращий», «До перемоги разом». «Я щасливий і гордий цій нашій зустрічі. Ви є найкращою частиною нашої спільної команди переможців», - сказав Глава держави присутнім на площі.

«Я дякую українському народу», - наголосив Петро Порошенко. Він запевнив, що разом зі своєю командою буте робити все, щоб Україна продовжила рух вперед, продовжила реформи.

«Дякую вам за слова: «дякую», і за той флешмоб, який вчора так мені був потрібен», - сказав він та розповів, що вчора ввечері у Фейсбук прочитав про себе стільки позитивних і щирих слів, яких не читав дуже давно. «Це було саме те, чого я потребував», - додав Президент.

«Наші головні перемоги ще попереду. І нехай всі це чують», - підкреслив Петро Порошенко.

Він наголосив, що вчора для всього світу сказав, що не йде з політики. «Ми об’єднуємося для того, щоб забезпечити наші спільні перемоги вже в найближчому майбутньому. Спільно ми йдемо перемагати на парламентські вибори. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів», - сказав Петро Порошенко. Учасники акції підтримали його слова та скандували: «Через рік». Глава держави, в свою чергу, відповів: «Як Бог положить… Ну добре, друзі, через рік, так через рік».

«Єдине чого ми не можемо допустити зараз – це відчаю, розпачу, зневіри у власних силах і зневіри в Україні», - додав він.

Президент підкреслив: «Я є оптимістом, бо не можна бути налаштованим на перемогу і не вірити в перемогу. І наша сьогоднішня зустріч є найкращою демонстрацією, що ми не розгублені. Ми знаємо, що нам робити. Ми знаємо, що ми єдині. Ми знаємо, що наші головні перемоги попереду».

«Бо нам з вами треба захищати Україну. І якщо ми її не захистимо – її ніхто не захистить. Нас мільйони і нас буде ще більше. Ми не будемо більше допускати помилок», - сказав Президент.

«Ми зупинимо російську агресію. Ми звільнимо українську землю. Ми збільшимо добробут українських громадян і подолаємо бідність. Головне – ми забезпечимо вступ України в НАТО та Європейський Союз», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив, що за п’ять років в країні було зроблено більше ніж за чверть століття до цього. «Це є результат нашої спільної роботи – моєї і моєї команди, всіх вас, хто сьогодні тут на вулиці Банковій», - зазначив він.

Президент підкреслив, що зараз потрібно захистити всі наші перемоги. «І нехай вони чують – ми не здамося. Ми не дамо їм зруйнувати нашу армію. Ми не дамо їм знищити нашу мову. Ми не дамо зробити реванш щодо нашої церкви. Ми не дамо зупинити децентралізацію. Ми не дамо зруйнувати нову українську школу. Ми не дамо зупинити інклюзивну освіту, яку започаткувала Перша леді», - заявив Петро Порошенко.

Присутні скандували: «Марина молодець!». Глава держави підтримав їх: «Молодець. Я повністю з цим згоден». Марина Порошенко також подякувала всім за підтримку.

«Коли я відчуваю таку підтримку, коли я відчуваю таку єдність, коли я відчуваю таку віру в наші майбутні здобутки, я твердо переконаний – таку команду ніхто не здолає», - сказав Петро Порошенко.

Разом з Президентом всі учасники акції виконали гімн України.