Не дозволимо Росії вплинути на вибори в Україні – Глава держави 

Президент Петро Порошенко наголошує, що влада зробить все можливе, аби захистити вибори в нашій країні від втручання Російської Федерації. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV.

Глава держави не погодився з думкою експертів про те, що «російська влада і Путін сидить і чекає на вибори в Україні». «Він не сидить, і не чекає. І на сьогоднішній день це ключовий елемент гібридної війни», - наголосив Петро Порошенко.

На його тверде переконання, після того, як Путін зрозумів, що нині Україна не тільки відновила, а вже й побудувала нову армію, нові Збройні Сили і нині повноцінна агресія коштуватиме Росії набагато більше, ніж у 2014 році, вирішив спробувати вплинути на виборчий процес.

«Ціна, якщо буде прийнято рішення російським президентом перейти в активний наступ, буде значно вище, ніж у 2014 році, бо це вже не та армія. Він вважає, що буде набагато дешевше підірвати стабільність України зсередини і забезпечити свій вплив на волевиявлення українських громадян. Через механізми медійної підтримки, і через механізми фінансового втручання, і через організаційні заходи, через п’яту колону», - сказав Президент, нагадавши, що «і на церкву у Росії були свої плани».

«Ми не дамо цього зробити. Так, як ми не дали цього зробити в травні 2014 року. Так, як ми не дали це зробити у жовтні 2014 року. Ми тоді були набагато слабкішими. І ми не дамо зробити це зараз. Ми захистимо Україну», - наголосив Глава держави.

Петро Порошенко також зазначив, що вважає найвищою оцінкою своєї роботи на посаді Президента і Верховного Головнокомандувача твердження Путіна, що «ми будемо щасливі будь-якому кандидату, крім Порошенка». «Не дочекаєтеся», - заявив Президент.

Глава держави також закликав молодь займати активну позицію і брати участь у процесах життєдіяльності держави, таких як вибори на найвищу посаду в країні. «Я вважаю, що для нас дуже важливий цей вибір. Вибір для молоді, бо це перше покоління, яке виросло за часи незалежної України, яке не отруєне отрутою авторитаризму, тоталітаризму Радянського Союзу. Вони живуть у справжній Україні і я звертаюся до вас – Ви, дорогі друзі, точно будете жити в Україні – члені Європейського Союзу і члені НАТО. Але від вас залежить як швидко це буде. Я вірю в те, що це може бути дуже швидко, тільки не будьте байдужими», - сказав Петро Порошенко, закликавши «не дозволити росіянам через елементи гібридної війни зупинити наш рух в Європу».

«Я твердо переконаний, що визнаючи помилки, бачачи труднощі, бо не помиляється той, хто нічого не робить, ми впевнено крокуємо вперед. Ми чітко знаємо що і коли робити. Ми чітко знаємо, наскільки важкі завдання стоять перед нами. Але те, що ми зробили, набагато важче було у 2014-2015 роках. І я закликаю до одного – до єдності. Країна має зберегти єдність. Ми дуже високу ціну за це заплатили. Країна має зберегти патріотизм. Український народ має захистити вільний вибір», - також підкреслив Глава держави.