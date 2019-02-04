Не лише Україні потрібно НАТО, а й Україна потрібна НАТО – Президент



Під час програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV Президент Петро Порошенко наголосив, що і Україна і Північноатлантичний альянс обопільно зацікавленні у поглибленні та розширенні партнерства. «Не просто НАТО потрібно Україні, а й Україна потрібна НАТО», - акцентував Глава держави.

Президент нагадав часи, коли Україну не сприймали в світі як надійного партнера. «В часи, коли я був обраний Президентом, Україна була нерукопотискаєма. Це таке минуле залишив нам режим Януковича. Проти України діяли санкції, і не лише з боку Росії, а й санкції в режимі постачання зброї. Всі ринки для нас щодо постачання зброї були закриті. Зараз, внаслідок нашої роботи, ми маємо потужну світову коаліцію, санкції працюють проти Російської Федерації і Росія платить ціну за свою агресію проти України», - наголосив Президент.

«І не лише воїни на фронті, які боронять українську землю, а є величезний внесок українських дипломатів, які тримають проукраїнську коаліцію в світі. Це те, чого Путін не міг уявити», - також зауважив він. Петро Порошенко наголосив: «Українські дипломати працюють на захист позиції України в міжнародних судах проти Російської Федерації».

При цьому він зауважив, що нині позиція України дуже відрізняється від ситуації і у 2006 і у 2008 роках, бо тоді не лише всередині країни панувала думка про важливість погоджувати наші зовнішньополітичні дії з думкою Росії, але й наші партнери – члени НАТО вважали, що Україна перебуває у сфері відповідальності і впливу Росії. «І сьогодні відмінність полягає в наступному – Україна не буде питати дозволу в Росії. І це мали визнати наші партнери по НАТО», - зазначив Петро Порошенко.

Президент підкреслив важливість солідарної позиції світу в підтримці України. «На останньому саміті НАТО, де я мав честь бути присутнім, виступав 21 керівник держав НАТО. У виступі кожного з них звучало – ми маємо підтвердити рішення Бухарестського саміту НАТО про те, що двері НАТО для України відкриті. Ми маємо наголосити, що це рішення приймає виключно українська влада і український народ. І саме тому так важливо, щоб в четвер Парламент проголосував (зміни до Конституції щодо інтеграції до ЄС та НАТО - ред.)», - зазначив Президент.