Не маю жодного сумніву, що процес приєднання парафій до ПЦУ продовжиться – Президент

Президент Петро Порошенко переконаний, що парафії церков, які є в Україні, продовжать приєднання до єдиної помісної Православної Церкви України. «Я не маю жодного сумніву, що той процес, який зараз розпочався – він буде продовжений», - сказав Глава держави під час подячного молебня у Рівному.

«Але ця робота лише починається у зв’язку з тим, що велика кількість парафій приймає рішення щодо приєднання до нашої церкви», - додав він.

Петро Порошенко наголосив, що цей процес є добровільним та відбувається за ініціативи віруючих. «Наголошую – не було і не буде жодного тиску з боку держави, бо це парафіяни мають прийняти рішення де їм більше до вподоби», - сказав Президент.

«Якщо священник визнає, що українська земля є канонічною територією Російської православної церкви і парафіяни з цим погоджуються – це є їх вибір. Якщо парафіяни молилися за незалежність, волю України – це буде також їх вибір», - додав він.

Глава держави зазначив, що необхідно продовжити кроки, щоб в Україні, нарешті, з’явилася одна єдина помісна православна церква. «Щоб українець, який заходить до православного храму, не питав, який це Патріархат, а знав, що двері храму для нього відкриті і це єдина помісна українська церква. Вірю, що так буде», - підкреслив Президент

Святійший Філарет зауважив, що процес об’єднання церкви тільки почався.

«Ми віримо, що ми об’єднаємо в Україні все православ’я в єдину українську Православну Церкву з допомогою Божою. Бог дасть і теж створить умови такі, що всі прийдуть до складу ПЦУ. Але нам треба працювати разом із державою», - сказав він.

«Якщо не буде в Україні незалежної церкви, то держави як такої української теж не буде. Тому ми пов’язані», - сказав він і зауважив, що як «без української церкви не може бути українська держава толком, а без української держави не може бути автокефальної церкви».

«Тому і держава, і церква працюють у цьому напрямку разом, не втручаючись. Держава не втручається в церковні справи, а церква не втручається у державні. І це вільний шлях, Божий шлях, прямий шлях, який ми йшли до цього часу і будемо йти. І тому ми віримо в нашу остаточну перемогу. А наша остаточна перемога – прогнати зі сходу агресора – Росію, яка вбиває своїх братів українців, а з другого боку – створити, об’єднати все українське православ’я», - резюмував Філарет.