Не можемо дозволити, щоб результати виборів знецінили досягнуте і звели Україну з обраного шляху – Президент

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками бізнесу та громадськості Ківерцівського району Волинської області наголосив, що Україна має чіткі завдання.

«Досягнення миру, економічне зростання і підвищення соціальних стандартів уже в найближчий час – це є абсолютно реально. Вступ до ЄС і НАТО в осяжній перспективі – це теж реально. Таким я бачу майбутнє України, таким його бачить абсолютна більшість українців», - зауважив Глава держави.

«Але цю більшість треба об’єднати. До цієї більшості обов’язково треба донести правду крізь щільну завісу російських фейків, російської інформаційної війни і демагогії деяких доморощених популістів. Ми з вами не можемо дозволити, щоб результат виборів повернув нас назад із обраного шляху, знецінив усе, що зроблено ціною таких великих зусиль і жертв нашого народу», - додав він.

Президент підкреслив, що Кремль напрацював величезний арсенал засобів втручання у вибори. «Від його втручання не захищені навіть зрілі і досвідчені демократії – США, країни ЄС. А нам з вами доведеться прийняти цей виклик у непростих умовах. Але якщо ми змогли в умовах війни провести визнані всім світом президентські вибори у 2014 році, всі їх пам’ятають і дуже дякую вам за них, то я переконаний, що в нас вийде і провести їх у 2019-му», - наголосив Петро Порошенко.

«Переконаний, що спільно ми точно не допустимо, щоб нас повернули назад з обраного шляху. Робота наша з вами спільна буде продовжена і дасть переконливий для кожного громадянина України результат», - додав Президент.