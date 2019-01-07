Немає важливіших пріоритетів для держави, ніж воїни і ветерани - Президент відвідав ветеранів, які проходять реабілітацію після поранень

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко під час робочої поїздки на Рівненщину відвідав ветеранів АТО/ООС, які проходять реабілітацію, в тому числі із застосуванням арт-терапії у Республіканському центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравм.

На прохання воїнів Глава держави підписав їх картини на згадку про зустріч з хлопцями та подарував різдвяні подарунки. «З великою повагою і шаною, хлопці. Низький уклін. З Різдвом Христовим. Дуже дякую за те, що ви робите», - звернувся до ветеранів Петро Порошенко. Військові також подарували Президенту одну із своїх картин на згадку про зустріч.

Президент оглянув умови, в яких проходять реабілітацію ветерани АТО/ООС з різних підрозділів добровольчих батальйонів та Збройних Сил України, зокрема 25-ої окремої десантно-штурмової бригади, батальйонів «Київська Русь», «Донбас-Україна» та інших.

«Я вважаю, що вашими зусиллями ми змінили країну і змінили армію. Те, що ми маємо зараз - це точно не те, що ми мали в 2014 році і навіть не те, що було у 2015-му. Ваш досвід є дуже корисним», - сказав Петро Порошенко та наголосив, що на початку нашої війни проти агресора, саме добровольці зіграли значну роль в обороні держави.

Глава держави також зустрівся з медичним персоналом центру, передав слова подяки медикам за їх благородну справу, привітав з Різдвом Христовим та Новим 2019 роком і наголосив на пріорітетності допомоги ветеранам як для центральної, так і для регіональної влади.

«Немає інших перших пріоритетів для держави, ніж воїни і ветерани», - сказав Президент та додав, що «саме тому, вперше за часи незалежності держави було створено Міністерсто ветеранів».

Глава держави представив Міністра у справах ветеранів Ірину Фріз та підкреслив, що питання допомоги та реабілітації ветеранів нашої війни за незалежність є для нього одним з перших пріоритетів.

При цьому він повідомив про домовленості щодо співпраці з міністерствами ветеранів країн НАТО, зокрема зі США. «Ми знаємо як ставляться до ветеранів в Сполучених Штатах. Тому важливо обмінюватися досвідом, приїжджати, навчатися», - зазначив Президент.