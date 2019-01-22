Незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви – Президент

Президент Петро Порошенко наголошує, що Православна Церква України у відповідності до Конституції України є і буде незалежною від держави. Глава держави переконаний, що незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви для спільної роботи задля блага країни і народу. Про це він сказав під час виступу з нагоди інтронізації Предстоятеля Православної Церкви України.

«Президент України, Верховна Рада України, як і вся Українська держава зробили усе можливе для становлення автокефальної української Православної Церкви. Хотів би подякувати Верховній Раді і її Голові (Андрій Парубій – ред.). І народним депутатам, які доклали зусиль для того, щоб цей день відбувся. Подяка українському Уряду і всім, хто зробив цей день можливим», - сказав Петро Порошенко.

«Інтронізація Предстоятеля Православної Церкви України символізує те, що Божим промислом це велике державотворче питання вирішене. Вітаю увесь український народ з цією подією», - зазначив Глава держави.

Петро Порошенко вкотре наголосив, що нещодавно зареєстрована Православна Церква України у відповідності до Конституції України є і буде незалежною від держави. «В Україні не буде державної церкви. Цей конституційний принцип був і залишиться непорушним», - зазначив Президент.

«Переконаний, що незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви, до спільної нашої праці задля блага країни і народу. У мене і у Вас, Ваше Блаженство, є спільне бачення того, що хочуть мати громадяни України. Це порядок, це безпека, це добробут», - зазначив Глава держави.

Президент також підкреслив: «Високо ціную все, що вже зроблене усіма українськими церквами. І релігійними організаціями – від волонтерства і підтримки армії, до соціальної підтримки громадян. Я за це дякую українській церкві. Пропоную рівноправне і відповідальне партнерство на обраному країною шляху. У нас дуже широке поле для співпраці».