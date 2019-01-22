Ні кроку назад, як хотів би Путін, тільки вперед – Юрій Луценко на Форумі «Від Крут до Брюсселю. Ми йдемо своїм шляхом»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час виступу на Форумі «Від Крут до Брюсселю. Ми йдемо своїм шляхом» закликав українців пам’ятати про уроки 100 річної давнини і не дозволити зруйнувати Українську державу. Він наголосив на важливості продовження обраного Україною курсу на вступ до Євросоюзу та НАТО, який дозволить убезпечити країну від агресивної Росії.

«Закон забороняє мені як Генеральному прокурору агітувати за кандидатів в Президенти і я цього робити не буду. Чому ж я тут? Перш за все, щоб запевнити, що Україна на відміну від північного «Мордору» має право вільних і демократичних виборів, де закон один для всіх. І кожен, член будь-якої команди, хто спробує отримати перемогу у незаконний спосіб буде відповідати не після неминучої революції, а відразу після скоєння злочину», - запевнив Юрій Луценко.

Генеральний прокурор зазначив: «Але головна причина чому я тут – це те, що я люблю свою країну і ніколи не ухилявся від бою за неї. Ні в часи акції «Україна без Кучми», ні під час Помаранчевої революції, ні 2,5 роки будучи політичним в’язнем, ні у найважчі моменти Революції Гідності». «Я як і багато з тут присутніх ніколи не боявся взяти відповідальність за себе, і за свою країну. І сьогодні, коли Путін публічно оголосив свої вимоги до майбутніх результатів виборів для інтересів Кремля, я вважаю, що я не маю права ні як Генеральний прокурор, ні як громадянин своєї країни ухилитися від чергового бою за свою країну», - сказав Юрій Луценко.

Він закликав тих, хто прийде на вибори пам’ятати про ціну, яку заплатили українці 100 років тому за чвари, зраду і легковірність, втративши свою державу та на довгі роки опинившись у радянському ярмі. «Кожен українець обере сам за кого голосувати. Я прошу тільки про одне, пам’ятаючи ціну зради, голосувати за того, хто збереже Українську державу, її Збройні Сили і її курс у Європу», - зазначив Юрій Луценко.

Генеральний прокурор також наголосив, що за цей час в Україні відбулися реформи, які дозволили відродити армію, вийти на шлях стабілізації економіки, будувати нові дороги, впровадити децентралізацію. Він особливо відзначив роботу по боротьбі з корупцією. «Про боротьбу з корупцією можна багато говорити, але судові вироки отримали 2637 корупціонерів, а до державної скарбниці повернуто 3,9 млрд доларів», - підкреслив він.

«На відміну від 1918 і подальших років ми маємо свою українську армію, свою українську церкву, свою українську мову. І найголовніше свій шлях до Європейського Союзу закріплений в Угоді про євроасоціацію… Ми йдемо своїм правильним шляхом. Тим шляхом, яким пройшли до свободи і процвітання всі наші сусіди – Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Грузія. Всі країни, які тікали з кремлівського концтабору, всі пройшли цією дорогою», - наголосив Юрій Луценко.

«Пройдемо нею і ми. І ми будемо вільними, сильними і заможними, якщо люди будуть пам’ятати - національні інтереси понад усе, особистий інтерес з’явиться відразу після цього», - зауважив Генеральний прокурор.

«Тому я вважаю, що країні не потрібні ніякі нові курси. Ні кроку назад, як хотів би Путін тільки вперед», - наголосив Юрій Луценко.

Він також звернувся до тих українців, хто сьогодні важко живе, кому дійсно важко пережити ці важкі часи. «Саме до цих людей сьогодні апелюють спокусники Кремля, обіцяючи «золоті гори»… Шановні, ми знаємо як вам важко живеться, і ви можете вірити чи не вірити, але в наступні п’ять років Україна буде членом НАТО і ЄС. І це головне завдання для всіх, хто хоче жити в своїй вільній і багатій країні. Бо тільки НАТО може забезпечити Україні остаточну перемогу і не повторення агресії. Тільки Європейський Союз може забезпечити всі необхідні соціальні стандарти, включно з антикорупційною політикою», - наголосив Юрій Луценко.

Він закликав усіх голосувати за збереження сильної міцної європейської України.