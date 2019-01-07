Ніхто не здатен зупинити українців, які розбудовують власну державу і знімають ярмо московської церкви – Президент привітав вінничан з утворенням ПЦУ

Президент Петро Порошенко привітав вінничан зі створенням єдиної Православної Церкви України та подякував всім, хто молився і підтримував історичний процес об’єднання церкви та надання Томосу про автокефалію.

Під час виступу на площі біля Спасо-Преображенського Кафедрального Собору у Вінниці Президент наголосив, що робота над створенням незалежності ще не завершена. За його словами, це початок для духовної роботи, і щодня до Православної Церкви України приєднуються нові парафії.

«Це лише початок. І нам як і раніше, а може навіть і більше потрібна наша єдність. Як в молитві: «Боже, нам єдність подай». І Господь подав нам єдність і ніхто вже не здатен зупинити Україну і українців у нашій роботі і нашому шляху по розбудові власної держави. Ніхто не здатен зупинити українців, які відходять геть від Російської імперії і Радянського союзу. Ніхто не здатен зупинити Україну і українців, які знімають ярмо московської церкви і московської імперії», - наголосив Президент.

«Ніхто не здатен зупинити українців на шляху до нашої свободи, до Європейського Союзу», - додав він.

Президент підкреслив, що церква має бути захищена від впливу держави, особливо від впливу іноземної держави. «І ми зараз захищаємо нашу державу і нашу церкву з любов’ю і молитвою від впливу. Бо ми є українці і ми ні в кого не будемо питати дозволу в яку церкву нам ходити», - також додав він.

Петро Порошенко особливо подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за його зусилля і тверду позицію у питанні надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України. «Я ще раз хочу подякувати Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за віру, за мудрість, за сміливість і рішучість, бо та кількість погроз, з якими зіткнувся Його Всесвятість, перевищує всі розумні межі. А подивіться як він продемонстрував свою любов до нас, українців, до нашої української церкви і до нашої держави. Бо ніхто не в праві перед українцями закривати двері храму Божого, визначати хто канонічний, а хто неканонічний», - сказав Президент.

«І от зараз наша церква є канонічною, а нехай вони зараз самі розберуться, покажуть Томос… А де їх Томос? Сталіним підписаний? Ось це все з цього і починалось. Правда – її не сховаєш», - сказав Глава держави.

Він наголосив: «Двері кожного храму мають бути відкриті перед українцями. І українець не має питати якого патріархату церква, бо він до Бога йде. І вся церква має бути єдина».

Також Президент зауважив, що на плечі Предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія лягла величезна відповідальність і від нього зараз потребується величезна віра, мужність, рішучість і любов.

Петро Порошенко ще раз подякував Митрополиту Вінницькому і Барському Симеону за ту «любов до України, до вірних і до церкви, яку він продемонстрував». «Його не зупинили ні погрози, ні залякування, ні спокуси, які пропонувалися. Бо він з людьми і це дуже важливо. Але сили йому дала віра в Бога і ваша підтримка», - сказав він.

Він також подякував Святішому Філарету за його величезний внесок у створення єдиної церкви, та предстоятелю УАПЦ, Митрополиту Макарію, який також продемонстрував рішучість і мужність для того, щоб церква була створена.

«Була воля ієрархів, воля Предстоятелів, було звернення Президента, підтримка Уряду і голосування кожного народного депутата на підтримку звернення Президента до Вселенського Патріарха… Якби не було однієї із складових, ще поколінням і поколінням довелося б чекати цього важливого документу (Томосу – ред.)», - сказав Глава держави.

Петро Порошенко особливо наголосив на великому значенні утворення єдиної помісної православної церкви не лише для духовного життя, а й для держави в цілому. «Це надзвичайно важлива духовна складова нашої незалежності. Аж ніяк не менш важлива ніж Акт про державну незалежність і референдум про державну незалежність, які були у 1990-му і 1991-му роках. Оформлення української незалежності зараз зі створенням української помісної святішої православної церкви стало міцнішим», - підкреслив він.

Президент додав: «Це якби ми будували будинок, пофарбували стіни, вставили вікна – а фундаменту немає. Церква наша єдина – це є духовний фундамент Української держави».

«Тому це так важливо для мене, бо це є процес державотворення, і для кожного українця», - сказав Петро Порошенко.