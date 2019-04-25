Новий Президент буде мати сильну опозицію – Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не після завершення своєї каденції продовжить активну політичну роботу в опозиції до влади. «Я хочу наголосити, що новий Президент буде мати сильну опозицію. Дуже сильну», - заявив Глава держави після завершення голосування у другому турі президентських виборів та оголошення результатів екзитполів.

Водночас Петро Порошенко висловив переконання, що країна від такої ситуації матиме лише користь, оскільки він і надалі відстоюватиме європейські цінності та вектор розвитку країни.

«Але я хочу сказати, що країна – наша найкраща в світі Україна, від цього лише виграє. Я точно це знаю. Бо ми можемо перемогти лише тоді, коли в країні будуть панувати демократія, верховенство права, захист прав людини, забезпечення зростання добробуту і все, що характеризується назвою європейський напрямок розвитку», - підкреслив Президент.

Разом з тим, він запевнив, що підтримуватиме нового Главу держави у питаннях, які спрямовані на відстоювання національних інтересів. «В той же час я хочу наголосити, щоб ніхто навіть не сумнівався, що особисто я і вся моя команда готова підставити плече Президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наближатимуть нас до Євросоюзу і НАТО. І між оголошенням результатів виборів і інавгурацією я готовий витрачати будь-який час для того, щоб допомогти новому Президенту увійти в курс справ», - сказав Петро Порошенко.

«Більше того – я готовий передати йому всю мережу міжнародної підтримки України. Всю мережу, яку ми так дбайливо вибудовували роками», - підкреслив Петро Порошенко, додавши: «І це і є та реальна сітка, а не там, де нас безпідставно звинувачували опоненти».