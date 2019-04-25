Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Коментар Президента України щодо ухвалення Верховною Радою Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
Коментар Президента України щодо ухвалення Верховною Радою Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

25 квітня 2019 року - 13:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Звернення Президента України до Українського народу y зв’язку з Днем Чорнобильської трагедії

26 квітня 2019 року - 09:00

Президент України закликав ЄС посилити санкції проти Росії під час наступного перегляду цього питання у червні

25 квітня 2019 року - 18:10

Марина Порошенко та Митрополит Епіфаній запросили дітей з інвалідністю на акцію «Зроби великодню писанку з молитвою»

25 квітня 2019 року - 17:12

Президент підпише Закон про мову, щойно він надійде з Верховної Ради

25 квітня 2019 року - 13:35

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
«Дякуємо!» - Українці подякували та підтримали Президента Петра Порошенка
«Дякуємо!» - Українці подякували та підтримали Президента Петра Порошенка

22 квітня 2019 року - 20:52

Перейти до всіх галерей

Новий Президент буде мати сильну опозицію – Петро Порошенко

21 квітня 2019 року - 22:04

Новий Президент буде мати сильну опозицію – Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не після завершення своєї каденції продовжить активну політичну роботу в опозиції до влади. «Я хочу наголосити, що новий Президент буде мати сильну опозицію. Дуже сильну», - заявив Глава держави після завершення голосування у другому турі президентських виборів та оголошення результатів екзитполів.

Водночас Петро Порошенко висловив переконання, що країна від такої ситуації матиме лише користь, оскільки він і надалі відстоюватиме європейські цінності та вектор розвитку країни.

«Але я хочу сказати, що країна – наша найкраща в світі Україна, від цього лише виграє. Я точно це знаю. Бо ми можемо перемогти лише тоді, коли в країні будуть панувати демократія, верховенство права, захист прав людини, забезпечення зростання добробуту і все, що характеризується назвою європейський напрямок розвитку», - підкреслив Президент.

Разом з тим, він запевнив, що підтримуватиме нового Главу держави у питаннях, які спрямовані на відстоювання національних інтересів. «В той же час я хочу наголосити, щоб ніхто навіть не сумнівався, що особисто я і вся моя команда готова підставити плече Президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наближатимуть нас до Євросоюзу і НАТО. І між оголошенням результатів виборів і інавгурацією я готовий витрачати будь-який час для того, щоб допомогти новому Президенту увійти в курс справ», - сказав Петро Порошенко.

«Більше того – я готовий передати йому всю мережу міжнародної підтримки України. Всю мережу, яку ми так дбайливо вибудовували роками», - підкреслив Петро Порошенко, додавши:  «І це і є та реальна сітка, а не там, де нас безпідставно звинувачували опоненти».

Версія для друку