У Всесвітній день дитини перша леді України Олена Зеленська взяла участь у виїзному засіданні Національної ради з питань гарантування прав дитини у Львові «Забезпечення ефективного доступу до освіти та послуг догляду за дітьми в Україні».

У ньому також взяли участь віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна, міністр освіти та науки України Андрій Бутенко, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен.

Під час засідання обговорили, як Україна виконує Національний план щодо впровадження Європейської гарантії для дітей. Це ініціатива ЄС, що має запобігати дитячій бідності та гарантувати дітям доступ до освіти, догляду, медицини, здорового харчування й гідного житла. Національний план Україна затвердила рік тому, тоді ж уряд створив і Національну раду.

«Російська війна забирає в українських дітей дуже багато: безпеку, спокій, звичне навчання, можливість бути поруч із рідними. Але вона не має забрати в них права на турботу, освіту й розвиток. Діти ростуть зараз. І захищати їхнє дитинство ми маємо не після війни, а сьогодні», – наголосила перша леді.

За словами дружини Президента, Європейська гарантія обіцяє кожній дитині п’ять речей: гарячу їжу, безпечне місце для навчання, клас, де її приймають, лікування без відриву від навчання і дім. Олена Зеленська розповіла, як ці гарантії втілюються, зокрема, в ініціативах першої леді та Фундації Олени Зеленської.

Шкільне харчування. З вересня 2026 року безоплатний гарячий обід у школі отримують усі учні – це близько трьох мільйонів дітей.

Безпечні укриття. Разом із громадами й партнерами Фундація Олени Зеленської вже облаштувала понад 38 укриттів у школах і садках, ними користуються понад 13 тисяч дітей.

Безбар’єрна освіта. Першого вересня діти по всій країні почали навчання з уроку «Мова гідності». Готуючи його, команда консультувалася з підлітками про видимі й невидимі бар’єри, з якими вони стикаються, і про розмови, яких їм бракує з дорослими.

Навчання під час лікування. Минулого навчального року в Школах Супергероїв при лікарнях навчалися понад 22,5 тисячі дітей, для них провели майже 119 тисяч занять. За три роки Фундація Олени Зеленської відкрила та масштабувала 15 нових освітніх центрів.

Житло для родин. Великі прийомні родини, які через війну втратили житло, отримують нові домівки: у межах проєкту «Адреса дитинства» Фундація звела вже 27 будинків.

Також Олена Зеленська відвідала Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації «Джерело». З квітня цього року на його базі працює перший муніципальний Будинок підтриманого проживання, який є альтернативою інтернатним закладам. У ньому живуть повнолітні люди з інвалідністю, які потребують підтримки.

Центр також надає послугу «Тимчасовий відпочинок»: родина може залишити близьку людину з інвалідністю під фаховим наглядом до 30 днів на рік.

Робота львівського «Джерела» є частиною загальнодержавної реформи деінституціоналізації. Сьогодні Україна активно розбудовує мережу таких сервісів, щоб кожна людина мала право жити в громаді, а не в ізоляції.

«Кожна людина має право на гідне житло і гідне життя у громаді, замість бути замкненою в інтернаті. І будинки підтриманого проживання створюють саме для цього», – зазначила перша леді.

За даними Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, в Україні така послуга вже функціонує у 86 громадах. Найближчим часом до запуску готують нові будинки на Волині, Кіровоградщині та Тернопільщині.