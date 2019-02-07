Пакет «Азовських санкцій» обговорено і затверджено – Глава держави

Пакет так званих «Азовських санкцій» щодо Росії за її агресію проти українських військовослужбовців та захоплення у полон українських моряків і кількох кораблів в цілому обговорено і затверджено. Про це Президент Петро Порошенко повідомив під час спілкування з журналістами, підбиваючи підсумки першого дня робочого візиту до Мюнхена, де він візьме участь у щорічній безпековій конференції.

«По санкціям сьогодні ми скоординували наші зусилля. Сьогодні в цілому обговорений і затверджений пакет санкцій, так званий «Азовський пакет» – це саме те, що я вам обіцяв у грудні, коли ми змушені були як реакція закликати щодо світової солідарності», - сказав Петро Порошенко.

Президент також повідомив, що доручив Міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну в неділю провести зустріч з партнерами України і обговорити попередню координацію дій щодо запровадження санкцій. «І немає жодного сумніву, що найближчими днями, на початку наступного тижня, санкції в Брюсселі в координації з Україною точно будуть прийняті», - додав він.

Глава держави зазначив, що питання запровадження санкцій обговорювалося під час його зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у контексті звільнення українських моряків. «Ми обговорили і скоординували наші зусилля із звільнення українських військовополонених, 24 наших моряки. Звільнити українські кораблі і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці і Азовському морі», - констатував Петро Порошенко.

«Це питання наші партнери з НАТО постійно піднімають під час комісії Росія-НАТО і під час зустрічей в рамках безпекової конференції тут, в Мюнхені. І безмовно, що у випадку, коли не буде прогресу, найближчим часом будуть застосовані санкції», - підкреслив Президент.

За словами Глави держави, питання санкцій також обговорювалося і з Головою Комітету Сенату США із закордонних відносин паном Джеймсом Рішем. «Пан Ріш – один зі співатоврів проекту рішення щодо запровадження санкцій проти Росії, в тому числі і у зв’язку з актом агресії проти українських кораблів у нейтральних водах Чорного моря», - зазначив Петро Порошенко.

«Сьогодні проект по санкціям складає 124 сторінки і це буде підвищена ціна, яку Росія має і мусить заплатити за акт агресії проти України», - наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що сьогодні Україна отримали повну підтримку керівника Комітету, а завтра відбудеться його зустріч з Віце-президентом США паном Майклом Пенсом. «І ми продовжимо цю роботу по координації і з нашими американськими партнерами», - сказав Петро Порошенко зауваживши, що до обговорення заплановано широкий порядок денний «і з точки зору безпеки, і з точки зору НАТО, і з точки зору підтримки реформ».