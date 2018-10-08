Патріарх Філарет особисто привітав Президента з рішенням Синоду Вселенського Патріархату про автокефалію Української Церкви

Предстоятель Української православної церкви (Київський патріархат), патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет особисто привітав Президента Петра Порошенка із рішенням Синоду Вселенського Патріархату. «Я Вас поздоровляю з першою перемогою», - сказав Патріарх Філарет Главі держави під час зустрічі.

«Я хочу Вам особисто подякувати, тому що завдяки Вашій наполегливості, завдяки Вашій мудрості ми досягли цього. Бо і попередні президенти також працювали, але не досягли. А Ви досягли цієї нашої загальної мети», - підкреслив Філарет.

Президент наголосив, що сьогодні історичний день. «Історичний день не у вимірі року чи десятиліття. Історичний день у вимірі 1030-річчя хрещення нашої землі і нашої країни України-Руси. Довгих 332 роки Україна та українська церква чекала автокефалію. І сьогодні це рішення прийнято щодо автокефалії і продовжується процес надання Томосу», - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив, що сьогодні Синод прийняв рішення з дуже важливих питань, які допоможуть Україні створювати єдину помісну православну автокефальну церкву.

«Я вважаю, що є декілька дуже важливих дат в історії України. Це і дата проведення референдуму у 1990 році, коли великою волею українського народу було обрано незалежність. Це і дата 24 серпня, коли відродилася Українська держава. Я думаю, що дуже важлива і назавжди увійде в історію України дата 11 жовтня. Дата, коли українській церкві повернуто автокефалію», - підкреслив Петро Порошенко.

Він додав, що буде радий, коли кожен українець зрозуміє велич сьогоднішньої події.

Петро Порошенко також наголосив, що поясненням його активної участі в процесі отримання автокефалії Української Церкви є розуміння того, що це надзвичайно важлива частка процесу державотворення. «Українська незалежність без наявності помісної автокефальної церкви, коли церква буде п’ятою колоною сусідньої держави, є не повна незалежність. Це є залишок колоніального статусу. І лише той факт, що Україна зараз, саме сьогодні 11 жовтня, отримала автокефалію є завершенням формування незалежності дуже великої держави Україна. Найбільшої за територією держави в Європі», - сказав Президент.

«Я Вас вітаю із сьогоднішньою подією. Сьогодні насправді дуже щасливий день для всіх віруючих, для всіх християн, для всіх православних і для всіх українців. Господь почув наші молитви», - сказав Президент.

В свою чергу, Патріарх Філарет ще раз поздоровив Президента і український народ з цією важливою для України датою – прийняттям рішення про автокефалію Української Православної Церкви. «Це епохальне рішення», - сказав він.

«Тому що українська церква ніколи не була автокефальною. Вона мала широкі права за київських князів, але знаходилась у складі Константинопольського патріархату. А потім попала у російську неволю і теж була невільною. У ХХ столітті, коли виникла Українська Народна Республіка, нібито відродили українську автокефальну церкву, але тут же вона і загинула», - сказав Патріарх Філарет та зауважив, те що зараз відбувається – це вперше за 1030 років.

Водночас Предстоятель УПЦ зазначив, що потрібно буде ще здійснити відповідні кроки. «Я думаю, що ми досягнемо і більшого – створимо єдину українську православну церкву. Але створимо її на вільних засадах, без насилля і без будь-якого тиску, добровільно», - підкреслив він.