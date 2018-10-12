Патріарх Варфоломій подякував Президенту за зусилля у об’єднанні православних християн в Україні – зустріч Глави держави з екзархами Вселенського Патріарха

Екзархи Вселенського Патріарха в Україні відзначили провідну роль Президента Петра Порошенка у процесі об’єднання православних християн та створенні єдиної помісної православної церкви.

Архієпископ Памфільський Української Православної Церкви в США Даниїл під час зустрічі з Президентом подякував Главі держави за лідерство та бажання побачити єдність в українському народі. «Я надіюся, що ми вже незабаром разом служитимемо і святкуватимемо це велике об’єднання нашого українського народу», - наголосив Архієпископ.

Архієпископ Памфільський УПЦ в США також повідомив, що вони з Єпископом Іларіоном повернулися в Україну «для того, щоб продовжити роботу над останнім етапом, котрий доведе нас до об’єднавчого Собору, а тоді і до вручення новому предстоятелю остаточного документа – Томосу про незалежність, автокефалію української православної церкви».

«Як і попередньо ми будемо спілкуватися, готові до спілкування, надіємося на співпрацю з усіма лідерами і Української православної церкви Київського патріархату, і УАПЦ, включно з ієрархами і духовенством та мирянами Української православної церкви в лоні Російської православної церкви», - особливо наголосив архієпископ Даниїл.

Архієпископ Даниїл зазначив, що екзархи повернулися із Константинополя «із благою вістю, із історичною подією в житті українського народу». «І відразу хочу висловити вам слова привітання Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія. Ми мали з ним розмову відразу після закінчення Священного Синоду. І він просив передати Вам особисте привітання, а також і подяку за всі ті зусилля, котрі Ви приклали як Президент України, піклуючись цілим процесом об’єднання українських православних християн на території України», - сказав архієпископ.

«Я думаю, я не помилюся коли скажу, що це було історичне рішення Константинопольської Церкви-Матері щодо України, бо ще раз було підтверджено намір надання автокефалії українські православній церкві», - також наголосив він.

Архієпископ Даниїл нагадав, що Синод також розглянув і апеляції лідерів Української православної церкви і Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви і були скасовані «різні церковні санкції» проти цих духовних лідерів. Вони були повернуті до свого духовного сану, а з ними і духовенство, котре опікується народом України в цих церквах. «Тому, якщо є якісь розмови щодо недоречності чи не канонічності церковних святих таїн, котрі виконують ці священнослужителі, Свята Мати-Церков дала відповідь – ці святі тайни, дії священнослужителів є канонічними. Ми вдячні Богові і Константинопольській церкві, що опікується нашим українським народом», - зазначив він.

Єпископ Едмонтонський Української Православної Церкви в Канаді Іларіон, в свою чергу, підкреслив: «11 жовтня 2018 року – це історичний день став днем проголошення, виражаючись світською мовою, декларації про духовний суверенітет українського народу. Подібно як 16 липня 1990 року – Декларації про державний суверенітет України».

«Ваше ім’я золотими літерами вписане з іменами правителів Київської Русі, Київської держави, Вашими попередниками – святим рівноапостольним князем Володимиром, Ярославом Мудрим – в історію України, які багато зробили для духовного розквіту свого народу», - сказав епископ Іларіон.

Він додав: «Як добрий пастир, Вселенський Патріархат покинув 99 овець і провів цим рішенням від 11 жовтня до єдності цю одну вівцю – мільйони православних християн, здійснюючи свою голгофську самопожертвенну місію, яку він продовжує здійснювати всупереч власним інтересам, а діючи як Матір-Церква заради майбутнього своїх дітей, даруючи автокефалію від московської церкви донедавна дарованої автокефалії Чехії і Словаччини. А тепер настав час для православної церкви в Україні».

Президент подякував екзархам. «Впевнений, що це служіння українському народові, це велике об’єднавче зусилля, яке докладає Матір-Церква, всупереч зусиллям тих, хто перешкоджає нашій єдності – це величезна заслуга Вселенського Патріарха, величезна заслуга Матері-Церкви. Величезна подяка всьому Синодові», - сказав Петро Порошенко.

Він також зауважив, що порівняння декларацій державного суверенітету і церковного суверенітету «дуже точне для того, щоб більшість українців зрозуміли важливість цієї події». «Переконаний, що ця дата буде вписана в історію України, як найважливіша. Як один із важливих етапів нашого державотворення», - наголосив Петро Порошенко.

За словами Президента, сьогодні зустріч з екзархами відбувається вперше після історичного рішення, яке було прийнято на Синоді, рішення Вселенського Патріарха про надання автокефалії українській православній церкві

«Дуже дякую, бо це рішення було прийнято завдяки молитвам українського народу, молитвам Вселенського Патріарха Його Всесвятості Варфоломія. І це рішення довгоочікуване в Україні… Але впевнений в тому, що сьогодні я як Президент України від імені українського народу маю висловити слова щирої подяки Матері-Церкві, Його Всесвятості, Синоду, всім вірним і вам особисто за ту величезну роботу, яка була зроблена для того, щоб це стало можливим, щоб Господь почув наші молитви», -сказав Петро Порошенко.