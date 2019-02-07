Петро Порошенко та Єнс Столтенберг обговорили співпрацю України та НАТО на найближчі роки

Під час зустрічі у Мюнхені Президент Петро Порошенко та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили питання співробітництва України з Північноатлантичним альянсом на найближчий період.

Глава держави зазначив, що це була перша зустріч з Єнсом Столтенбергом після затвердження Україною рішення про закріплення курсу на членство в ЄС і НАТО у Конституції України.

«Сьогоднішня зустріч з Генеральним секретарем була першою після підтримки Верховною Радою пропозицій Президента щодо змін у Конституції України в частині НАТО і ЄС. І уже в цих нових реаліях ми обговорили з Єнсом Столтенбергом, Генеральним секретарем НАТО, ті напрямки, які буде мати Україна у співпраці з НАТО на найближчі роки», - сказав Петро Порошенко зазначивши, що зустрічі із керівництвом Альянсу є постійними, в тому числі традиційно відбуваються в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

«Йдеться про амбіції щодо Плану дій щодо членства, йдеться про щорічні національні програми, йдеться про розвиток співпраці на двосторонньому рівні з підвищення безпеки по всіх напрямках – починаючи від кібербезпеки і завершуючи потужностями оборонної зброї України», - наголосив Президент.