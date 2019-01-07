Петро та Марина Порошенки вшанували пам’ять захисників Донецького аеропорту

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною вшанував пам’ять героїв-«кіборгів», загиблих у Донецькому аеропорту.

У Меморіальному комплексі в Міністерстві оборони України зібралися рідні та близькі загиблих воїнів.

Під час пам’ятного заходу пролунали прізвища полеглих 20 січня 50 військовослужбовців та прізвища усіх загиблих у боях за Донецький аеропорт воїнів-«кіборгів» з часу початку АТО. В пам’ять про кожного з них було здійснено удар Пам’ятного дзвону. На площі також вишикувалися ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, які тримали у руках портрети загиблих героїв.

Під сигнал сурми «Шана!» президентське подружжя та члени родин загиблих воїнів-«кіборгів» поклали квіти до Меморіалу. Пам'ять загиблих Петро та Марина Порошенки вшанували, ставши на коліно.

У Залі пам’яті воїни почесної варти перегорнули сторінку Книги пам’яті на дату 20 січня. Пролунав державний гімн.

Звертаючись до присутніх Глава держави наголосив, що всім нам «випала честь жити в один час із неймовірними героями, які вже стали легендою».

«Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в Донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни. А от українські воїни вистояли, не зламалися, не зігнулися і здобули безсмертну славу. І тому – перемогли», - підкреслив він.

«Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України… За звільнення української землі. Про цих людей вже складено легенди, написано книги, знято фільми. Низький уклін вам, отці і матері, дружини і чоловіки, брати і сестри, доньки і сини «кіборгів» - хлопців з плоті і крові, які виявилися міцнішими за бетон і залізо», - сказав Петро Порошенко.

До присутніх у Залі пам’яті також звернулася сестра загиблого Героя України Івана Зубкова – Ірина. Вона зазначила, що сьогодні всі зібралися для того, щоб віддати честь і шану загиблим «кіборгам», які 242 дні тримали оборону Донецького аеропорту.

«Захисники аеропорту безстрашні і непереможні. Українські воїни, які продемонстрували всім волелюбний, жертовний, нескорений український дух стали символом для всієї України, прикладом для наслідування всіх військових. Завдяки саме їх героїчному прикладу, стійкості наші воїни здобудуть перемогу, а ми все життя будемо пам’ятати героїв, які не повернулися додому», - сказала пані Ірина.

До присутніх звернулася і народна артистка України Ада Роговцева. Вона зазначила, що як ніхто інший розуміє біль втрати, адже сама втратила сина. Вона висловила думку, що після втрати найрідніших «не стало мами, у якої був син, але лишилася та мама, бабуся, сестра, жінка, яка має жити і ставати мужнішою, сильнішою, гідно нести своє горе, щоб гідно виховати дітей своїх дітей, синів, онуків, щоб життя продовжувалося». «І я бачу як гідно і мужньо ви тримаєтеся після смерті своїх хлопчиків. Вічна їм пам’ять, слава. Вічна наша любов з ними, бо любов не зникає – вона тільки росте і росте з кожним днем, з кожною годиною. Ми вас любимо, рідні наші хлопчики, ми знаємо через що ви пройшли і ця біда ніколи не зарубцюється, бо ми з вами своїми серцями, душею і кров’ю», - сказала Ада Роговцева.

Присутні також переглянули фрагменти документальних зйомок з боїв у Донецькому аеропорту та записи звернень живих воїнів-«кіборгів», після чого лідер гурту «Шабля» Володимир Гейзер виконав «Гімн АТО».

Під час пам’ятних заходів та після завершення урочистої частини Петро Порошенко спілкувався з рідними загиблих героїв та тими, хто прийшов вшанувати пам’ять славетних воїнів.

У церемонії також взяли участь Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак та начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал армії України Віктор Муженко.