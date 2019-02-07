План Путіна очевидний – знищити незалежну українську державу й демократію, позбавити українців права жити в мирі та безпеці – Глава держави

Під час виступу на Всеукраїнському громадському форумі «Відкритий діалог», Президент Петро Порошенко підкреслив, що російський президент домагається знищення України.

«План Путіна очевидний – знищити незалежну українську державу й демократію, позбавити українців права жити в мирі та безпеці. Він не може не розуміти, що Україна, якою вона стала за останні роки, йому вже не по зубах точно. Він не може не розуміти, що Україну силою не взяти. Ми вже інші з вами», - сказав Петро Порошенко.

«Тому хоче здолати нас хитрістю. Вибори 2019 року для Путіна – це як генеральна битва за Україну, яку він маніакально прагне повернути назад», - підкреслив він.

Президент зазначив, що «Росія намагається втручатися у наші вибори так само, як робила на виборах в США, Франції, Німеччині, під час референдумів в Британії та Нідерландах».

«Тепер вони всі ці технології планують задіяти в Україні, бо мотивація у них значно вище», - сказав Президент та наголосив, що «українці більше цього не дозволять».

«Ми українці не дозволимо, щоби в офісі українського Президента сидів зачеплений на гачок російський агент, як це було з 2010 по 2014 рік», - наголосив Петро Порошенко.

«Я хочу наголосити, що українцям не потрібен Президент і Верховний Головнокомандувач, який стане перед Кремлем на коліна. Я хочу наголосити, що українцям не потрібен Президент і Верховний Головнокомандувач, який буде фліртувати або хіхікати з Путіним. Я хочу наголосити, що українцям не потрібен Президент і Верховний Головнокомандувач, першим підписаним документом якого буде акт про капітуляцію перед Москвою. Ми цього не дозволимо», - підсумував Петро Порошенко.