Повноправне членство в ЄС та НАТО остаточно гарантує державну незалежність України, національну безпеку, свободу і добробут – Президент

Президент Петро Порошенко переконаний, що повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО остаточно гарантуватиме державну незалежність, національну безпеку України, а також стане запорукою свободи і добробуту громадян. Про це Глава держави сказав під час виступу на Всеукраїнському громадському форумі «Відкритий діалог».

«В 2023 році ми плануємо, коли Україна буде відповідати відповідним критеріям, подати заявку на вступ до Європейського Союзу і отримати План дій щодо членства в НАТО», - наголосив Петро Порошенко.

Президент нагадав про подію, яка сталася цього тижня: «Ця подія чітко окреслила нашу стратегічну перспективу на десятиліття вперед. Відтепер курс України на повномасштабне членство в Європейському Союзі та НАТО закріплений в Конституції і має силу не просто закону, а Основного закону».

Глава держави також підкреслив, що особливої ваги і ще більшої легітимності цьому рішенню надає кількість народних депутатів, які проголосували за його ініціативу. «Їх – 334, з усіх фракцій, від влади до опозиції. Ірина Геращенко як перший віце-спікер Парламенту каже, що їх 335, бо не встигли добігти і натиснути кнопку. І кожен з цих 335 депутатів підтримав це непересічне і надзвичайно важливе для подальшої долі України і кожного українця рішення тому, що воно найвищою мірою відповідає національним інтересам України», - підкреслив він. «А інакше я би його просто не пропонував Парламенту», - зауважив Петро Порошенко.

Він також зазначив, що кнопку «проти» під час голосування натиснула відверта п’ята колона – слуги Кремля.

«Ідея закріпити в Конституції стратегічний курс на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору виникла не на порожньому місці, не випадково. Вона – логічний проміжний підсумок нашої державницької стратегії на зміцнення незалежності нашої держави та возз’єднання, повернення України в родину європейських народів. Стратегії, яку ми з вами послідовно втілюємо в життя, ми з вами, вся наша команда, вже протягом п’яти років», - особливо наголосив він.

Президент підкреслив: «Україна та Євросоюз зараз наблизилися один до одного як ніколи раніше. А щодо НАТО, наголошую, жодна держава, яка не є членом цієї організації, не має сьогодні таких близьких відносин з Альянсом, як ми – Україна».

Водночас Петро Порошенко зауважив, що цього замало. «Лише повноправне і повномасштабне членство в Європейському Союзі та НАТО остаточно і безповоротно гарантує нашу державну незалежність, нашу національну безпеку. Але не тільки незалежність, не тільки безпеку, а й свободу і добробут», - сказав він.

«Моя мета, щоб Україна була великою країною вільних і заможних людей», - підкреслив Президент.