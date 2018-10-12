Правоохоронні органи мають допомогти у боротьбі з нечесними підрядниками при будівництві житла для військових – Президент

Президент Петро Порошенко під час наради з питань стану реалізації програми будівництва житла для військовослужбовців на Львівщині розповів, що сьогодні у Старичах проінспектував виконання доручення щодо забезпечення військових гуртожитками. «Було завдання про будівництво 184 гуртожитків, при чому не менше 80 цього року. Багато хто зі скепсисом дивився на поставлені терміни, назвавши їх неможливими і на кошти, сказавши, що за ці кошти збудувати нічого не можна», - розповів Президент. За його словами, до кінця року у Старичах має бути введено 6 гуртожитків.

«При будівництві 16 гуртожитків Міністерство оборони вимушено було розірвати контракти у зв’язку з тим, що нечисті на руку ділки намагалися або підвищити ціни, або вкрасти гроші. Хочу звернутися зараз і до тих громадських активістів, які роблять велику справу із боротьби з корупцією – прохання відслідковувати недоброчесних підрядників і разом, спільно з Міністерством оборони та Міністерством регіонального розвитку скласти «чорний список» не тільки виконавців, а й засновників. І яким не дозволяти в такий спосіб використовувати кошти платників податків. Кожна копійка зараз вкрай потрібна Україні», - закликав Глава держави.

«Тим підрядникам, хто заважає нам реалізовувати програму соціального захисту військовослужбовців, хто зриває тендери, хто краде попередню оплату, хто намагається зірвати терміни виконання підрядних робіт... Щоб правоохоронні органи надали максимальну допомогу Міністерству оборони в боротьбі з тими, хто краде державні гроші або недобросовісно виконує свої обов’язки. З армією жартувати ми не допустимо», - звернувся Глава держави до правоохоронних органів.

Президент також повідомив, що вже напрацьовані зміни до законодавства в частині роботи системи ProZorro щодо унеможливлення проходження недоброчесних підрядників до будівництва об’єктів для Збройних Сил України.

Президент звернувся до Парламенту щодо прискорення прийняття цих змін. «Від цього залежить доля сотень мільйонів гривень», - зазначив Глава держави та додав, що в разі позитивного голосування закон має бути терміново поданий йому на підпис. Він також зауважив, що необхідно внести до списку компаній, яким обмежено права участі в конкурсі тих недоброчесних підрядників, які не виконали свої зобов’язання перед Міністерством оборони.