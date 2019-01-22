Прем’єр-міністр України на Форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом»: Наступні 5 років – це можливість забезпечити незворотність європейського шляху України

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на Форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» наголосив, що Україна пройшла багато випробувань, і наступні 5 років стануть можливістю забезпечити незворотність шляху і стати назавжди успішною.

«Ми пройшли величезні випробування і боролися всі наші предки за те, щоб ми мали велику честь будувати свою власну державу. Багато історичних помилок, які були зроблені 100 років назад і навіть сучасна історія України доводять, що приходять моменти, коли ми маємо особливо відчувати свою відповідальність за сьогодення і майбутнє нашої прекрасної, великої європейської держави», - підкреслив він.

Володимир Гройсман нагадав, що у 2004 році після Помаранчевої революції Україна на хвилі надії привела до влади команду людей, у яких вірили, що вони перетворять країну на успішну європейську державу. «Амбіції, жага влади, популізм, відсутність розуміння історичності моменту роз’єднали і розвіяли наші бажання і мрії. Врешті-решт внаслідок цих помилок так як і сто років назад ми були ослаблені перед нашим ворогом, який скористався в 2014 році нашою слабкістю, слабкістю економіки, українського війська, зайшов і тимчасово окупував наші території», - зауважив він.

Прем’єр-міністр наголосив, що 2014 рік став початком необхідних змін, які потрібно зробити, щоб Україна по-справжньому була сильна. «Розумію, що нам не давались легко зміни, і сьогодні ще далеко не всі громадяни України можуть відчути, що ці зміни відбулись і вони отримують від цього задоволення. Але я точно знаю, що ми збудували фундамент», - підкреслив Володимир Гройсман, додавши, що було започатковано децентралізацію, відкрито двері до ЄС, почалися зміни в освіті, медицині, інфраструктурі тощо. Він наголосив, що проводяться реформи, які спрямовані зробити Україну сильною.

«Майбутній період 5-ти років – це можливість забезпечити незворотність шляху, досягнення тих цілей і завдань, які сьогодні абсолютно чітко висловив Президент. Наше місце в Європейському Союзі, наше місце серед країн-членів НАТО, наше місце на мапі Європи як сильної, економічно потужної і незалежної української держави», - сказав він.

Володимир Гройсман наголосив, що всі ці завдання можливо досягнути: «Ми знаємо що потрібно робити, розуміємо як йти далі і ми точно знаємо як досягти перемоги. Що нам для цього потрібно? Наша єдність і підтримка людей. Це дасть нам можливість раз і назавжди стати успішними».

«Підтримую рішення Президента висунути свою кандидатуру на другий термін. На фундаменті, який сьогодні збудований, треба побудувати сильну і міцну державу. І це нам під силу. Тільки єдність може забезпечити нам досягнення цілей… Давайте зробимо Україну сильною заможною державою», - підкреслив Прем’єр-міністр.