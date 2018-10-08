Президент: Багатонаціональні навчання «Чисте небо - 2018» - це нарощування рівня взаємосумісності бойової авіації України та НАТО

Під час робочої поїздки до Хмельницької області Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко відвідав Об’єднаний операційний центр сил багатонаціональних навчань «Чисте небо – 2018» (Clear Sky – 2018), в яких беруть участь українські військові та військові країн-членів НАТО.

Навчання покликані підвищити рівень взаємосумісності Повітряних сил Збройних Сил України з повітряними силами збройних сил США та НАТО, відпрацювати ефективне спільне управління операцій в повітрі, відпрацювати спільне використання спроможностей розвідки та спостереження, а також кібернетичного захисту, який сфокусований на потребах повітряних сил.

Президент проінспектував хід проведення цих навчань та переглянув прольоти і демонстрацію бойових можливостей літаків, що беруть участь у навчаннях. Також Президент спостерігав за діями групи тактичних літаків у повітрі за допомогою засобів автоматичного відображення польотів.

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України зустрівся з заступником Командувача силами Кібернетичного Командування Збройних Сил США генерал-лейтенантом Вінсентом Стюартом, а також поспілкувався з командирами бригад та інших підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.

«Це найбільше навчання за останні чотири роки. В них задіяні понад п’ятдесят літаків з восьми країн-членів НАТО і наші літаки – українських Повітряних сил. Мета навчань - нарощування рівня взаємосумісності нашої бойової авіації з повітряними силами збройних сил США та інших держав – членів Альянсу», - підкреслив Президент.

Глава держави зауважив: «П’ять років тому наші літаки іржавіли на землі, а військові льотчики забули, що таке небо. А от сьогодні кожен з вас мав можливість переконатися у професійній майстерності наших бойових пілотів - воїнів, які надскладні завдання виконують на рівних зі своїми іноземними колегами».

«Наші штурмовики, наші винищувачі, наші бомбардувальники знаходяться в повній координації з центром управління, виконують бойові завдання разом з F-15, F-16 країн-членів НАТО і отримали найвищі оцінки з боку наших партнерів. Пишаємося українськими воїнами», - додав Петро Порошенко.

Під час зустрічі з військовими Президент зазначив, що за даними опитування громадської думки щодо ставлення громадян до Дня захисника України, 62% підтримують впровадження нового свята. «На перший погляд, не так багато, як треба б було. Але ж - не забуваймо, що ця дата в нашому офіційному календарі з’явилася лише чотири роки тому. Тому насправді цифру слід вважати високим показником довіри людей до української армії - Збройних Сил України. Впевнений, щороку вона і далі зростатиме», - зазначив Президент.

«Великою мірою це ваша заслуга, заслуга командирів бригад і полків. Приємно бачити стільки знайомих обличь. З більшістю вас бачилися на лінії зіткнення. Я згадую, як ми тиснули руки один одному на фронті», - сказав Президент та додав, що спілкування з бойовими командирами є надзвичайно корисним.

«Важливо для обороноздатності країни обмінятися з вами думками, як її надалі зміцнювати. Почесно, нарешті, перебувати в товаристві воїнів-героїв, які дали відсіч російським агресорам, які зробили і роблять вирішальний внесок в становлення сучасних Збройних Сил і в захист Вітчизни», - сказав Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що «агресор добре і цілеспрямовано підготувався до загарбницьких дій». «Свою армію агресор зміцнював, а нашу через агентуру в українській владі – руйнував. Тим не менш, у 2014 році, сконцентрувавши всі наявні ресурси, завдяки мужності воїнів і потужному волонтерському рухові, який в найважчі час підставив плече, завдяки волі українського народу ми зупинили агресора. А надалі армія відновила боєздатність, набула бойового досвіду, наростила оперативні спроможності, покращила технічну оснащеність», - наголосив Петро Порошенко.

Президент повідомив, що вже сформовано тридцять дев’ять бойових бригад та низку військових частин оперативного, тилового і технічного забезпечення, а на потенційно загрозливих напрямках створили угрупування сил, готових до відбиття агресії не лише зі сходу, а в тому числі й з кримського напрямку, з Придністров’я та півночі, було збільшено авіаційний парк та бойовий склад зенітних ракетних військ, що дозволило посилити протиповітряну оборону держави.

Багатонаціональні навчання «Чисте небо – 2018» - це багатомодульне авіаційне тактичне навчання, метою яких є підвищення рівня підготовки екіпажів у виконанні тактичних завдань в коаліційному середовищі, підвищення рівня взаємосумісності Повітряних сил ЗСУ з повітряними силами збройних сил США та інших держав – членів НАТО при веденні спільних повітряних операцій із забезпечення захисту повітряного суверенітету, ефективного спільного управління та контролю, пошуку та рятування особового складу, забезпечення кібербезпеки.

В цих багатонаціональних навчаннях беруть участь дев’ять країн, з яких вісім країн - члени НАТО, а саме Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія, США та Україна.

Україна на цих навчаннях представлена більш ніж двома десятками літальних апаратів - літаки тактичної та транспортної авіації, вертольоти та безпілотні літальні апарати. До складу української групи входить також підрозділи протиповітряної оборони та кілька радіолокаційних підрозділів ЗСУ.

Країни–члени НАТО представлені трьома десятками літальних апаратів, а саме літаками тактичної авіації, літаками транспортної авіації та літаками паливно-заправниками.