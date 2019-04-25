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Президент бере участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі

28 квітня 2019 року - 00:52

Президент бере участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною та сином Михайлом бере участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі в Києві.

Президентська родина встановила свічки.

Петро та Марина Порошенко разом з вірянами у супроводі митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія взяли участь у Хресній ході.

Після цього продовжилося святкове богослужіння у Соборі. Пасхальний канон у Свято-Михайлівському Соборі відправляє митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Також Глава держави з дружиною відвідає ранкову службу у Cоборі Воскресіння Христового УГКЦ.

 

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Президент бере участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі

28 квітня 2019 року - 01:06
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