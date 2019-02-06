Президент дав старт системі монетизації субсидій для малозабезпечених українців

«Ми дуже ретельно попрацювали з січня. Саме зараз, 6 лютого ми з вами запускаємо довгоочікувану систему монетизації субсидій, тобто грошових виплат малозабезпеченим верствам населення. В середньому розмір виплати складає 1500 грн. І після того, як отримувач субсидії розрахується за спожиті послуги, готівкові кошти залишаються у його розпорядженні», - сказав Президент Петро Порошенко під час наради з питань запровадження монетизації субсидій для населення, яка відбулася в Міністерстві соціальної політики України.

«Хочу всіх привітати, бо вже з 4 березня отримувачі субсидій отримають грошові кошти. І це значний крок у боротьбі з бідністю», - сказав Президент та уточнив, що це стосується в першу чергу малозабезпечених верств населення, серед яких більша частина – пенсіонери.

Глава держави також наголосив на необхідності підвищення ефективності самого механізму субсидій. «Чи ефективно працює механізм субсидій? З одного боку ефективно, бо всі, хто має отримувати субсидії – вони мають за полегшеною процедурою, без зайвої бюрократичної тяганини доступ до субсидій. Але з іншого боку – чи зацікавлені на сьогоднішній день споживачі комунальних послуг, споживачі газу і споживачі субсидій в тому, щоб скорочувати енергоспоживання? Ні. Бо скільки б ти не спожив на твоєму матеріальному становищі це ніяк не відзначається. Саме тому є дуже тривожна статистика, коли споживачі субсидій споживають у півтора-два рази більше газу ніж ті, хто розраховується за них живими грошима», - сказав Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що пенсіонери найбільше постраждали внаслідок економічної кризи, яка була спричинена російською агресією і гібридною війною Росії проти України.

Глава держави також зауважив, що «монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені, залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту».

Водночас Президент наголосив, що це не є повний перелік соціальних ініціатив в боротьбі з бідністю. Зокрема, за словами Петра Порошенка, розглядається ситуація з багатодітними сім’ями.

Глава держави повідомив, що фінансове забезпечення субсидій включає в себе і механізм надходження коштів від розмитнення так званих «євроблях» за умови, що вони перевищують 1 млрд від запланованого в Державному бюджеті.

«Зараз це показник значно перевищений і дає можливість Президенту і Уряду зробити відповідні кроки. Тому я вітаю, що сьогодні повністю відпрацьовані завдання, які були поставлені. Я дякую Прем’єр-міністру за рішучі кроки, які були здійснені в цьому напрямку. Дуже важливо, що ми відпрацювали з «Ощадбанком» і з «Укрпоштою» щоб з самої першої хвилини механізм логісти працював як годинник», - зазначив Петро Порошенко.

«Моя мета і це не для березня, це назавжди, щоб субсидії були готівкою, щоб люди зекономлені гроші мали можливість спрямувати на власні потреби, щоб мотивація була знизити енергоспоживання», - наголосив Петро Порошенко.

Президент подякував Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, Віце-прем’єр-міністру України Генадію Зубку, Міністру фінансів Оксані Маркаровій, Віце-прем’єр-міністру України Володимиру Кістіону, за зусилля Уряду у вирішенні цього питання.