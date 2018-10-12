Президент: День захисника України – це свято і чоловіків, і жінок, які боронять нашу державу

«День захисника України – свято, яке вже безпосередньо пов’язане із сучасними героями, з учасниками бойових дій за незалежність держави… З добровольцями, волонтерами, медиками, працівниками оборонних підприємств, священиками-капеланами», - наголосив Президент Петро Порошенко під час участі в церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Глава держави особливо наголосив, що це свято українських захисників не є святом за гендерною ознакою. «Вже більше не будуть вітати (зі святом – ред.) лише тому, що він хлопчик. Треба бути захисником. І 55 тисяч жінок, які служать і воюють в лавах Збройних Сил є яскравим тому підтвердженням», - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив, що підписав закон щодо забезпечення рівних прав і можливостей під час проходження військової служби. «Ми скасовуємо необґрунтовані обмеження щодо служби жінок у військовому запасі та проходження ними військових зборів. Закріплюємо принцип, за яким жінки отримують рівний із чоловіками доступ до посад і військових звань. Впевнений, що і однаковий обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової служби сьогодні також забезпечено законом», - додав він.

Петро Порошенко також повідомив, що підписав Указ, згідно з яким начальник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей стала першою в Україні жінкою-генералом.

Президент також нагадав, що у 2014 році Верховна Рада підтримала його ініціативу і прийняла рішення про одну із найголовніших змін в українському календарі. «Тоді ми з вами запровадили День захисника України. Минулого тижня одна із провідних соціологічних компаній опублікувала результати опитування громадської думки щодо ставлення громадян до нового свята. 64% підтримують його впровадження», - зауважив він.

«На перший погляд, не так багато, принаймні, ми би бажали, щоб ця цифра була більша. Але прошу не забувати, що ця дата в нашому офіційному календарі тільки чотири роки тому. Тому насправді цифру слід вважати високим показником довіри суспільства до Збройних Сил. Впевнений, щороку вона і далі зростатиме», - зазначив Президент.