Президент доручив в найкоротші терміни запровадити системи електронного захисту та мінімізації людського фактору на усіх військових арсеналах України

Президент, Верховний головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко під час робочої поїздки до Хмельницької області проінспектував хід будівництва сучасного арсеналу для зберігання боєприпасів. Президент зазначив, що на його території буде введено вісім сховищ закритого типу, які дозволять розміщувати та надійно зберігати значну кількість боєприпасів для української армії.

Верховний Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що «загалом по Збройним Силам України буде збудовано 136 сховищ протягом 34 місяців».

«Ми повинні мати ефективну систему захисту від людського фактору», - наголосив Президент та підкреслив, що цей захист має передбачати перевірку охоронців, контроль усіх систем, відеоспостереження зі зберіганням даних в захищеному командному пункті і неможливість потрапляння на територію складів будь-яких осіб без відповідної авторизації. «Це абсолютно моя вимога для того, щоб забезпечити живучість складів», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив, що від належного та надійного зберігання боєприпасів «залежать потенційні можливості наших Збройних Сил і ефективне використання кожної копійки коштів платників податків».

«Аналогів подібному об’єкту у нас не було», - підкреслив Петро Порошенко та зазначив, що це першій об’єкт, який будується в Україні за 27 років незалежності.

«Я даю завдання, щоб системи електронного захисту, системи мінімізації людського фактору були запроваджені на усіх без виключення арсеналах в найкоротші терміни», - сказав Президент. При цьому він зазначив, що це стосується й тих об’єктів, де поки немає можливості відійти від майданчиків відкритого зберігання боєприпасів.

Президент також повідомив, що у 2014 році 80% боєприпасів, які знаходились на цьому арсеналі, зберігалися на відкритих майданчиках, в 2018 році – 72% вже зберігається в закритих сховищах, які «забезпечують якісне зберігання».

«Це та відстань, яку ми пройшли за чотири роки», - наголосив Президент та висловив побажання, щоб найсучасніші світові технології в сфері зберігання боєприпасів активно використовувалися.

При цьому він підкреслив, що з боку держави жодного разу не було зірване фінансування та висловив сподівання, що підрядники разом з проектантами забезпечать вчасне виконання поставлених завдань.

Верховний головнокомандувач наголосив, що він поставив завдання перед Міністерством оборони України та Генеральним штабом ЗСУ, забезпечити повну відповідність усіх новітніх сховищ боєприпасів стандартам НАТО, а також тим завданням і рекомендаціям, які були отримані з боку військових партнерів України.

Глава держави також оглянув цех складання ремонту та обслуговування боєприпасів, ознайомився з планом розвитку об’єктів зберігання боєзапасу ЗСУ у 2018-2020 роках та вжиті заходи для безпечного утриманні боєприпасів.