Президент доручив забезпечити в повному обсязі фінансування програми захисту складів зберігання боєприпасів

Президент Петро Порошенко під час наради із силовиками доручив Міністру оборони Степану Полтораку та Міністру закордонних справ Павлу Клімкіну завершити переговори з Північноатлантичним альянсом щодо реалізації спеціального трастового фонду, який забезпечить безпечну експлуатацію і ефективну охорону об’єктів зберігання боєприпасів.

Глава держави зазначив, що, на жаль, на сьогоднішній день в Україні ще немає жодного сучасного складу, який би повністю відповідав би стандартам НАТО.

Президент висловив сподівання, що найближчим часом відповідні програми будуть реалізовані. «Доручаю Міністру оборони, Міністру закордонних справ терміново завершити переговори з НАТО по створенню і реалізації спеціального трастового фонду, який забезпечує безпечну експлуатацію і ефективну сучасну охорону об’єктів зберігання боєприпасів», - сказав Петро Порошенко.

Президент відзначив, що за цей рік вдалося дещо зробити, зокрема застосування для охорони надзвичайно важливих об’єктів бойових підрозділів.

«Я б дуже просив, щоб ми забезпечили фінансування в повному обсязі по програмі захисту складів зберігання боєприпасів. Так, цього недостатньо, але ми можемо цього року виконати в повному обсязі кожне фінансування – і щодо забезпечення периметру, і щодо будівництва сховищ, і щодо перевезення боєприпасів», - звернувся Глава держави до Секретаря РНБО Олександра Турчинова. Президент зауважив: «Добре, що вивезли 56 тис. А якби зараз замість 47 тис. було б 125 тис. найдефіцитніших боєприпасів, які платникам податків, державі Україна коштують надзвичайно великих сум грошей?».

Президент повідомив, що збирається відвідати один з об’єктів будівництва сховищ і особисто перевірити як ведуться роботи. За його словами, ця поїздка планувалася раніше і не пов’язана з надзвичайною ситуацією на військовому складі під Ічнею Чернігівської області. «І бажано, щоб мені доповіли, де хоч одна копійка затримується щодо фінансування, де хоч один підрядник зриває терміни, де хоч до когось є будь-які претензії по якості. Темпи, які є зараз, є вкрай незадовільними», - наголосив Президент.

Глава держави підкреслив: «Ми розрахували, що якщо в такому темпі буде здійснюватися фінансування, переобладнання арсеналів буде тривати більше 12 років. В нас не залишиться арсеналу з урахуванням диверсійної активності країни-агресора».

Президент доручив СБУ внести пропозиції щодо посилення контрдиверсійного захисту, а Секретарю РНБО - при підготовці проекту бюджету до другого читання визначити пріоритети щодо додаткового фінансування, в першу чергу електронного обладнання, яке забезпечує безпеку і захист від диверсійно-розвідувальних груп.