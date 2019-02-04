Президент: Голосування конституційних змін про закріплення руху України до ЄС і НАТО буде розпізнаванням «свій-чужий»

Під час участі в програмі «Свобода слова» ефірі телеканалу ICTV Президент Петро Порошенко закликав народних депутатів проголосувати за внесення змін до Конституції України, які закріплять незворотність європейського та євроатлантичного напрямку розвитку України.

«Я закликаю в четвер, коли ви будете голосувати, згадати військову систему розпізнавання «свій-чужий». Прохання: голосування за ЄС і НАТО, за зміни до Конституції – це наш український розпізнавач «свій-чужий», українець або росіянин. Все просто. І далі буде легше», - сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що важливість цього голосування полягає в незворотності українського курсу на інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО. «Це є рубікон, після якого повернення до російського ярма вже немає», - наголосив Петро Порошенко. Він підкреслив, що зміни до Конституції в частині європейської та євроатлантичної інтеграції – це є завдання, яке український народ ставить перед українською владою.

При цьому він зазначив, що вірить в спроможність українського Парламенту. «Я вірю в українську Верховну Раду. Коли треба було, в найважчих ситуаціях вона знаходила сили для об’єднання. Двічі Верховна Рада підтримала цей мій президентський законопроект про ЄС і НАТО (законопроект про внесення змін до Конституції України – ред.). І два рази це було більше 300 голосів. Але не можна вважати, що перемога в кишені. За кожну перемогу треба боротися», - сказав Петро Порошенко.

«Я переконаний, що Верховна Рада – українська», - додав він та згадав успішні голосування парламентарів під час розгляду звернення щодо надання Томосу про автокефалію, закону про визволення Донбасу, законів на підтримку Збройних Сил України.

«Прохання: єдність – це те що нам потрібно понад усе» - наголосив Петро Порошенко. При цьому він підкреслив, що варто добре пам’ятати уроки історії, а саме події 100-річної давнини часів УНР, коли «за відсутність єдності український народ заплатив високу ціну жертв Голодоморів, окупації і сталінських концтаборів, знищеного покоління, депортації кримських татар».

«Ми не маємо більше цього допустити», - наголосив Президент та закликав усіх присутніх у студії та телеглядачів звернутись до депутатів, яких вони обрали до Верховної Ради, з проханням підтримати ці законодавчі зміни. «Це буде не моя, не парламентарів, а наша спільна перемога», - зазначив Петро Порошенко.