Президент: Головна запорука майбутнього української книги – зростання достатку українців

Під час виступу на 20-ій ювілейній церемонії «Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» Президент Петро Порошенко зауважив, що дані світової статистики свідчать про прямий зв'язок між доходами людей і кількістю виданих книг на душу населення.

«Найголовніша запорука майбутнього української книги – це зростання достатку наших співгромадян. Книга має бути доступною на сході й на заході, в місті і в селі, для пенсіонера і для дитини», - сказав Петро Порошенко.

Президент зазначив, що вдалося відновити зростання економіки. «Економіка починає давати нам ресурс для боротьби з проблемою, яка аж ніяк не менше, ніж російська агресія, для боротьби з бідністю. Україна стає привабливим полем для інвестицій у різні сфери. Це означає створення нових високооплачуваних робочих місць, це означає попит на книги», - сказав Петро Порошенко.

«Якщо ми збережемо ці позитивні тенденції, не дамо популістам зруйнувати все зроблене і повести нас дорогою Каракаса, Венесуели, де книги, як і все решта, давно зникли з полиць магазинів. Бо популістам не потрібні книжки, їм потрібні агітки для маніпуляцій свідомістю людей», - сказав Президент та наголосив, що «нам потрібні книжки, які вчать мислити, співпереживати, шукати і достойно реагувати на все нове у нашому житті».

«Україна має бути великою країною, регіональним лідером, великою країною вільних і заможних людей», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави подякував усім, хто «пише і друкує такі книги, хто розповідає про них і вибирає кращі з кращих, конкурсу «Книжка року» і усім творцям української книги». Він висловив вдячність організаторам конкурсу «за багато років сумлінного служіння українській книзі і українській культурі тоді, коли ця справа була дуже невдячною».

«Тоді, коли держава відвернулася і від української книги, і від українських книговидавців – ви і тоді робили абсолютно неймовірні кроки для того, щоб популяризувати книгу», - сказав Президент. Він звернувся до засновника конкурсу Костянтина Родика: «Щиро дякую, бо ваша справа дуже потрібна усім, хто творить і захищає не просто українську книгу, а європейське майбутнє нашої держави, бо це те, про що пишеться у справжніх українських книжках».

«Ми впевнено і послідовно рухаємося своїм шляхом. Наш шлях до Євросоюзу, наш шлях до НАТО, бо ми належимо до європейської цивілізації. І до речі, вчорашній день дав нам нове підтвердження нашої єдності і незворотності обраного курсу», - також зазначив Глава держави і подякував народним депутатам, які вчора підтримали його ініціативу та закріпили в Конституції норму про вступ до Євросоюзу і НАТО.