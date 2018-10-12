Президент: Хіба можуть храми, де лунають молитви за патріарха, що молиться за російське військо називатися українськими?

Президент Петро Порошенко наголошує, що рішення Вселенського Патріарха та Синоду про надання автокефалії українській помісній православній автокефальній церкві остаточно проголосило незаконність анексії Київської митрополії. Глава держави особливо підкреслив, що українська церва не повинна підпорядковуватись Російській православній церкві.

«Нарешті, Вселенський Патріархат остаточно проголосив незаконною московську анексію Київської митрополії, здійснену ще наприкінці сімнадцятого століття. Ясно й недвозначно ним заявлено, що Російська православна церква не має канонічних прав щодо Православної Церкви в Україні… Що наша православна церква не має підпорядкування РПЦ. І Україна не була, не є і не буде канонічною територією російської церкви», - сказав Петро Порошенко під час участі у молитовному заході за Україну.

Глава держави також підкреслив надзвичайну важливість ще одного рішення Синоду Вселенського Патріархату – зняття усіх неправедних кар, які Москва наклала на Патріарха Філарета, предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату. Він зауважив, що на Його Блаженство Митрополита Макарія вони не накладалися.

Водночас Президент привітав обох владик: «Надзвичайно важливо, що ви канонічно поновлені у єпископському сані. І відновлене сопричастя пастви з Вселенською Церквою. Ваші священнодії, як і служіння єпископату та духовенства українських церков тепер не підлягають більше сумніву. Ми то, чесно кажучи, й раніше в цьому не сумнівалася, але тепер вже ніхто не має права спекулювати на нібито не канонічності непідвладних Москві церков».

«Ваша Святосте, ви не зламалися перед облудною, нікчемною московською анафемою. Її нема. Як, згідно з заявами представників Вселенського престолу, не було й анафеми гетьмана Мазепи. А взагалі я хочу сказати, що анафема від Росії – це ніщо інше, як визнання особливих заслуг перед Україною і українським народом. Анафемствують вони лише видатних українців», - додав Петро Порошенко.

«Це дуже просто - патріарх Російської православної церкви на кожній службі молиться за російську владу, владу, яка здійснила агресію проти нашої держави. Патріарх Кирило Російської православної церкви молиться за російське воїнство, яке вбиває українських воїнів, вбиває цивільне населення, вбиває українців. А у нас в Україні, на жаль, є храми, які все ще поминають патріарха Кирила, який відправляє ці молитви. Я думаю, що це точно не для українського народу. І хіба можуть храми, в яких лунають молитви за патріарха, який молиться за російське військо називатися українськими?», - особливо підкреслив Глава держави.

Президент наголосив, що гарантує відсутність тиску на віруючих та збереження права на свою дорогу до Бога кожного українця. «Але я просив би просто задуматись, замислитись і паству, і вірних цієї конфесії», - резюмував він.