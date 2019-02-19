Президент: Кожен громадянин України надзвичайно цінує, що США пліч-о-пліч з нами

Президент Петро Порошенко зазначає, що у глобалізованому світі триваюча російська агресія проти України є викликом не тільки для нашої країни, а й для всього демократичного світу. Про це Глава держави сказав під час виступу на церемонії отримання відзнаки «Міжнародний державний діяч» Ради з питань світових справ Філадельфії.

«У глобалізованому світі триваюча російська агресія проти України є викликом не тільки для нас, а й для всієї демократичної спільноти», - сказав Петро Порошенко та зазначив, сьогодні виступив перед Генеральною Асамблеєю ООН на пленарному розгляді ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях України.

«Я ціную тверду і непохитну позицію Сполучених Штатів, яка закликає Росію дотримуватися міжнародного права. Я можу запевнити вас, що кожен громадянин України надзвичайно цінує те, що Сполучені Штати виступають за нашу країну пліч-о-пліч з нами», - підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко додав: «Ми, українці дивимося на вас з надією, що ця підтримка не зникне, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб бути справді надійним стратегічним партнером для США і справжньою опорою демократії на східному фронті вільного світу».

Глава держави також підкреслив, що Україна бореться не лише за свій суверенітет, незалежність, територіальну цілісність. «Ми боремося за свободу, ми боремося за демократію», - наголосив він.

Президент особливо відзначив стабільну підтримку двох партій у Конгресі США, а також Адміністрації США. «Це надзвичайно важливо для нас», - сказав він.

«Ми вдячні за допомогу не лише у протистоянні російській агресії, але також у проведенні реформ - складному завданні для країни, що перебуває у стані війни. А також за внесок США у розвиток сектору оборони та безпеки України та підтримку громадянського суспільства України», - зазначив Петро Порошенко.

Він також зауважив, що у Філадельфії батьки-засновники створили Сполучені Штати. «Незважаючи на той факт, що наша країна має сотні років історії, справжній час для засновників держави саме зараз. Тому, що зараз ми створюємо демократичну, вільну та незалежну державу. Нині ми відходимо від російської колоніальної держави. Нині ми повертаємо нашу велику націю в родину Європейського Союзу», - зазначив Президент.

Петро Порошенко висловловив щиру вдячність обом палатам Конгресу США за прийняття двопартійної резолюції про вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні та визнання цієї трагедії геноцидом українського народу.

«Це історичне рішення стало важливою віхою в поширенні обізнаності про Голодомор у всьому світі і відсіччю спробам російської пропаганди відмити злочини радянського тоталітарного режиму. Нам пощастило відчути цю підтримку на всіх рівнях: федеральному, державному та місцевому. Це життєво необхідно для нас», - зауважив він.

Президент також подякував міському голові та міській раді Філадельфії за визнання Голодомору геноцидом українського народу. «Я також хотів би віддати належне місцевому підрозділу Комітету США з інформування про Голодомор-геноцид в Україні, а також всім іншим організаціям української громади, які базуються тут, за ваш захист та віддану роботу на благо України», - додав він.

Петро Порошенко також зазначив, що вчора підписав зміни до Конституції, які ініціював півроку тому і які були підтримані у Парламенті конституційною більшістю. «І вчора в українському Парламенті у присутності Президента Європейської Ради, лідера ЄС я підписав зміни до Конституції, які визначили обов’язковість курсу на членство в НАТО та ЄС. Ми перейшли рубікон. Це гарантія для моєї великої нації повернення до Європи», - резюмував Президент.