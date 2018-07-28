Президент: Мільйони українців очікують на автокефалію Православної Церкви, яка довершить утвердження незалежності України і укріпить міжконфесійний мир

Президент Петро Порошенко наголосив, що мільйони українців прагнуть і очікують якнайшвидшого визнання автокефалії Православної Церкви в Україні – великої за кількістю вірних, але рівної до інших помісних православних церков.

«Томос про автокефалію довершить утвердження незалежності і самостійності нашої держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян… Особливо тих, котрі зараз перебувають поза спілкуванням із вселенським православ’ям», - наголосив Глава держави на урочистостях з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Глава держави нагадав, що з перших днів свого президентства поставив за мету добиватися створення Єдиної Помісної Православної Церкви та визнання цієї Церкви Вселенським Патріархом. «Автокефалія – це питання нашої незалежності. Це – питання нашої національної безпеки. Це – питання всієї світової геополітики. Армія – боронить нашу землю. Мова – боронить наше серце. Віра – боронить нашу душу», -впевнений Президент.

Глава держави наголосив, що Україна зупинила агресора і зберегла державу, побудувала боєздатну армію, продовжується утвердження української мову як складової сили та успіху українського народу. «Я переконаний, що вона стане богослужбовою мовою в єдиній помісній церкві. Ми повертаємо православній церкві українську ідентичність і рівне місце посеред православних церков світу. І, до речі, на захисті ідентичності українського народу наголошує у своєму посланні до нас Його Всесвятість Вселенський Патріарх» - зазначив Президент.

Глава держави зазначив: «Хто сьогодні може аргументовано заперечити, що кількісно та якісно наша православна церква готова до самостійного буття?».

Петро Порошенко нагадав, що в Писанні сказано, що нам не дано знати часи і строки.

«Але я вірю в те, що фінальне рішення Вселенського буде справедливим по відношенню до України. Дорогі друзі, час автокефалії Української Помісної Православної Церкви точно настав», - підкреслив Президент.

Глава держави ще раз звернувся до архієреїв УПЦ Московського Патріархату словами світлої пам’яті покійного митрополита Володимира Сабодана: «Автокефалія – це спосіб організації церковного життя, … свідчення кількісного та якісного зростання Церкви, її здатності до самостійного буття». «Владика нагадував, що завжди після здобуття незалежності державою починалася дискусія про автокефалію. Так було в Греції, Сербії, Румунії, Болгарії, Грузії, Албанії тощо… І ці слова для нас тим більше є цінними, що сказані вони були предстоятелем церкви, пов’язаної з Москвою. Володимир не одразу прийшов до цього висновку, а після років глибоких роздумів на фоні вражаючого розвитку української православної спільноти», - наголосив Петро Порошенко.