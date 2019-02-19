Президент на Генасамблеї ООН: Сьогодні я привіз звернення тисяч українців з проханням тиснути на Москву для звільнення українських моряків

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна розраховує на підтримку та допомогу ООН у питання звільнення українських моряків. Про це Глава держави заявив під час виступу на засіданні Генеральної Асамблеї ООН з питання: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

«Сьогодні я привіз із собою звернення до Генерального Секретаря ООН з проханням тиснути на Москву для звільнення українських моряків. Його підписали тисячі українців. І я виступаю від імені їх усіх. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку», - сказав Петро Порошенко.

«Це заклик, підписаний українськими лідерами. А це список підписів. Зараз вони в Нью-Йорку і я передаю їх Генеральному Секретарю», - зазначив Глава держави.

«Минулого листопада російські військово-морські сили здійснили прямий, брутальний та нічим не спровокований напад на українські військові кораблі у міжнародних водах Чорного моря. Такі дії Росії цілком і повністю підпадають під визначення агресії згідно з відповідною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 1974 року», - зазначив Президент.

Він підкреслив, що в результаті українські судна були пошкоджені і захоплені, а 24 члени екіпажів, були взяті в полон і наразі незаконно утримаються Росією.

«Хочу наголосити: вони не є кримінальними злочинцями; до них мають ставитися як до військовополонених згідно з нормами Женевських конвенцій», - зазначив Глава держави.

«Але Росія не чує численні заклики негайно і без жодних умов звільнити захоплених моряків. Зокрема, заклик відповідної резолюції, схваленої Генеральною Асамблею у грудні минулого року», - зазначив Президент.