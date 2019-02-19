Президент на Київщині: Розвиток туризму малих міст – перспективний напрямок залучення інвестицій

Президент Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку Київської області підкреслив, що запорукою продовження успішного розвитку України в цілому та конкретних регіонів є залучення інвестицій за найбільш перспективними напрямками економіки. За його словами, серед таких напрямків розвиток туризму і Київщина славиться знаковими історичними містами. Зокрема, Переяслав-Хмельницький місто, яке має значний туристичний потенціал.

«Запорукою нашого успіху буде чіткий план залучення інвестицій у галузі, які є потенційними точками прориву для економіки. В кожній з цих точок Київська область має визначені пріоритеті», - підкреслив Петро Порошенко.

За його словами, йдеться про агросектор. «Київська область є житницею України. Але моє завдання – не потрібно експортувати сировину. В Київській області є унікальні можливості для переробної промисловості. Дуже вдале логістичне розташування», - зауважив Президент.

Президент зауважив, що сільське господарство стало драйвером у 2018 році нашого економічного зростання. «Минулого року Україна зібрала рекордний у своїй історії урожай – 70 млн тон зерна. План експорту був 47 мільйонів тон. Україна увійшла у 10 найбільших виробників зерна і в трійку найбільших експортерів», - зазначив він.

«Друга позиція – IT-сектор. В Києві вже важко знайти місце для індустріального парку, а в Київській області – це є абсолютно пріоритетні напрямки розвитку. Наші ІТ-фахівці мають працювати не лише на аутсорсингу по завданню американських чи навіть індійських компаній, а ми маємо вирощувати свій креативний клас, свої українські стартапи», - назвав наступний перспективний напрямок Глава держави.

Президент підкреслив: «Ще один надзвичайно важливий напрямок – це туризм. Наголошую, туризм не міст-мільйонників. Ця ситуація зрозуміла. Для туризму в Україні не може бути периферії».

Глава держави зазначив, що сьогодні побував у Переяслав-Хмельницькому. «Подивіться, скільки зараз туристів є у Переяслав-Хмельницькому? З глобальної точки зору – нуль. А яка там фантастична історія. Хто про неї знає? І це не так важко побудувати. Побудуємо дороги, освітлення, готелі і якісну інфраструктуру, яка буде здатна забезпечувати високий інтерес», - підкреслив Петро Порошенко.

Також значний потенціал мають промисловість і індустріалізація, інфраструктурні проекти, наголосив Петро Порошенко.

«Інвестиції у ці сфери принесуть кошти для того, щоб створити високооплачувані робочі місця, відчутно підвищити рівень життя людей», - резюмував Глава держави.