Президент на Львівщині оглянув нові гуртожитки для військових: Це вже не казарма

Президент Петро Порошенко на Львівщині оглянув новозбудовані гуртожитки для військових.

«Всі пам’ятають, що таке казарми? «Взльотка» на 100,120, 200 людей, двоярусні ліжка, черговий. Можливість прийняти душ раз на тиждень. Чому? Бо так казав устав, частіше не можна. Можливість відпочити, особисте життя закінчувалося приліжковою тумбочкою», - пригадав Президент. Глава держави наголосив, що за рахунок зусиль правоохоронних органів і Генеральної прокуратури до державного бюджету було повернуто 1,5 млрд доларів коштів, які попередньою владою були вкрадені в українського народу. Президент наголосив, що першим пріоритетом стало фінансування з цих коштів армії – зокрема, створення належних умов для служби українськими контрактниками.

Глава держави нагадав, що рік тому було продемонстровано макети, а вже нині є можливість оглянути перші гуртожитки. «Ми домовилися, що казармами не будемо їх називати. Бо це не казарми. На сьогоднішній день, коли ти заходиш в кімнату, в кімнаті, в блоці є можливість прийняти душ, є санвузол і нормальні умови, коли по два-три бійця будуть в кімнаті. Вони мають можливість нормально відпочити і підготуватися до наступного дня. І ти не маєш жодних проблем, крім концентруватися на військовому навчанні», - підкреслив Президент.

Глава держави наголосив, що сьогодні відвідує новий гуртожиток, а наступний етап – за рахунок тих самих джерел квартири-студії для сержантського складу. Президент ознайомився з макетом будинку компактних квартир для сержантського корпусу. «Сержантський склад має можливість туди і дружину привести, вже є окрема кімната, санвузол, окремі умови, розміри кімнати більші», - додав Президент.

Також обговорюється програма розвитку житла для військовослужбовців, зокрема щодо службового житла для офіцерів і окремо щодо надання фінансової компенсації для можливості придбання власного житла. «Я ставлю принципову позицію, щоб проблема була вирішена. Що людина, яка закінчує 25 років вислуги, повинна мати фінансовий ресурс для того, щоб купити житло. Кожен (повинен мати можливість –ред.), а не ті хто ближче до начальства, тилу, штабу або будь-чого, а ті, хто воюють на фронті – віддалені від цього. Цього більше не буде. Ми маємо відновити цю справедливість. І кошти на забезпечення належного соціального захисту для військовослужбовців будуть знайдені, в тому числі за рахунок додаткової мобілізації коштів, які були вкрадені в України», - наголосив Петро Порошенко.