Президент на Львівщині ознайомився з роботою Військово-медичного клінічного центру Західного регіону

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки на Львівщину відвідав Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та поспілкувався із пораненими військовослужбовцями, які проходять лікування.

Глава держави ознайомився із роботою відділення відновлювального лікування та оглянув кабінети, де проходять реабілітацію та відновлення пацієнти центру.

"Радий, що наші бійці – сповнені сил та оптимізму. Це, за словами лікарів, – головна запорука якнайскорішого відновлення після поранень", - сказав Петро Порошенко під час відвідин Центру. Президент подякував медичним працівникам, які опікуються нашими хлопцями, а героїчним військовим - за самовідданий захист Батьківщини.

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону є спеціалізованим, багатопрофільним лікувально-профілактичним та експертним закладом, призначеним для забезпечення чіткої системи організаційних, лікувально-профілактичних, реабілітаційних заходів, спрямованих на зниження захворюваності, збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців, підвищення якості та ефективності медичної допомоги.

Серед завдань ВМКЦ Західного регіону, зокрема є організація та управління медичним забезпеченням в зоні проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, інших видів повсякденної діяльності особового складу військово-медичних закладів в зоні відповідальності.

Від початку антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей у військових лікувальних закладах Західного регіону стаціонарно проліковано 12898 поранених, травмованих та хворих військових, що захищали незалежність нашої держави.