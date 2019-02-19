Президент на Львівщині: Втратимо державу – біда прийде у кожен український дім

Президент Петро Порошенко зазначає, що збереження єдності українців стане на заваді втраті державності. Він нагадав, що в історії Української держави були часи, коли українці не спромоглися захистити свою державність в 1918-1921 роках від більшовицької навали, яка завершилася окупацією та призвела до Голодомору та Великого терору, сталінських таборів та втрати незалежності на багато десятиліть. Про це Петро Порошенко сказав під час робочої поїздки на Львівщину.

«Саме на передовій, а я там буваю регулярно, розумієш: втратимо державу – біда прийде у кожен український дім. Захищаємо, відвойовуємо кожен будинок, бо знаємо: втрата навіть однієї української хати – це удар по всій державі. От так все взаємопов’язане», - сказав Президент.

«Українці завжди мріяли про комфортну власну домівку. «Садок вишневий коло хати» – цей образ походить із самих народних глибин. Тому й державу часто уявляємо собі як українську хату, наш український дім. Не дарма митрополит Андрей Шептицький написав книжку «Як будувати рідну хату». Тож, коли обговорюємо, якою має бути Україна, звертаємося до образу дому, бо для кожного з нас він зрозумілий та близький», - додав Петро Порошенко.

«2014 року в наш дім прийшла війна. З 2014 року наші воїни захищають всю Україну, але на передовій, чи як вони кажуть «на передку», кожен знає: у нього за спиною власний рідний дім… І родина, близькі люди, яких він захищає. А за лінією фронту теж наші домівки, в яких поки що хазяйнує російський окупант. І наш обов’язок – змусити окупанта піти з окупованих територій. Наш обов’язок звільнити нашу землю – натиском, або хитрістю», - сказав Президент.

Глава держави з дружиною під час перебування в Червонограді вшанували пам’ять загиблих шахтарів та поклали квіти до пам’ятника жертвам трагедій. Також президентське подружжя вшанувало пам’ять загиблих воїнів АТО та Героїв Небесної Сотні встановивши лампадки до пам’ятника героям.